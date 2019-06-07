Праздник национальных культур вновь соберет посетителей в историческом центре столицы. В эту субботу Верхний город станет уголком русской культуры. Здесь откроется десяток развлекательных и познавательных локаций. Отведать традиционную и полевую кухню, ознакомиться с достопримечательностями страны-соседки и ее промышленными гигантами можно будет с полудня. В День России, который приурочен к государственному празднику, будет еще один опен-эйр - у Дворца спорта пройдет гала-концерт.



Напомним, сезон дней национальных культур в прошлые выходные открыла Швеция. 15 июня эстафету примет Польша, а затем Великобритания.



