3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Верхний город станет уголком русской культуры
Праздник национальных культур вновь соберет посетителей в историческом центре столицы. В эту субботу Верхний город станет уголком русской культуры. Здесь откроется десяток развлекательных и познавательных локаций. Отведать традиционную и полевую кухню, ознакомиться с достопримечательностями страны-соседки и ее промышленными гигантами можно будет с полудня. В День России, который приурочен к государственному празднику, будет еще один опен-эйр - у Дворца спорта пройдет гала-концерт.
Напомним, сезон дней национальных культур в прошлые выходные открыла Швеция. 15 июня эстафету примет Польша, а затем Великобритания.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все