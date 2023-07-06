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Верхний город в Минске каждые выходные предлагает насыщенную программу
Музыкальная гостиная, библиотека под открытым небом и бесплатные экскурсии. Каждые выходные туристический сезон в Минске приглашает на насыщенную программу. Днем - театральный дворик, вечером - танцы в стиле ретро. Удивлять гостей Верхний город будет до середины сентября.
Какие секреты раскрывает один из самых древних районов столицы? Расскажет Карина Гуревич.
Верхний город - идеальное место, чтобы познакомиться с белоруской столицей поближе. И каждые выходные гостей здесь ждут архитектурные тайны, музыкальные шедевры и мастера рукоделия. Что еще предлагают? Давайте узнаем.
Оживать центр города начинает в полдень. С боем часов из ратуши к зрителям выходит войт и рассказывает одну из легенд о древнем здании. Потом предлагает выбрать ключ от сундука. Тот, кто справится с задачей, получает счастливую монету.
В Верхнем городе много скульптур и зданий, которые сохранили свой исторический вид. Здесь гостей ждет экскурс в прошлое от Музея истории города Минска. Маршруты пролегают через Свято-Духов кафедральный собор, подвалы бывшей церкви Святого Духа, обзорную площадку и древние улочки Герцена, Зыбицкой, Кириллы и Мефодия.
Традиционно за сувенирами приглашает город мастеров. Гончарное искусство, соломоплетение, кузнечное дело. Ремесленники воплощают в своих работах столичные пейзажи и белорусские символы, создают украшения, посуду и элементы декора.
Книжные новинки каждую субботу представляет библиотека под открытым небом. Особое внимание - детской литературе. А чтобы рассказать больше и заинтересовать произведениями современных писателей, устраивают встречи с авторами. Организаторы также проводят интеллектуальные квесты и викторины с подарками.
А на втором берегу Свислочи звучат любимые мелодии. Около набережной Троицкого предместья развернулась музыкальная гостиная. В репертуаре концертного оркестра "Немига" - классика для детей, хиты всех времен и саундтреки к фильмам.
Не менее насыщенная - вечерняя программа. Танцплощадка в стиле ретро, театральный дворик и концерты для фортепиано с оркестром. Музыкально-туристический сезон завершится 16 сентября выступлением Президентского оркестра.
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