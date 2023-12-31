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Верхний город в Минске приглашает на волшебное интерактивное шоу

Для тех, кто Новый год захочет встретить не у экранов, - разнообразная праздничная программа во всех уголках страны. Так, жителей и гостей столицы приглашают на "Новогодний вернисаж". Волшебное интерактивное шоу представлено в Верхнем городе. Яркие образы, перформанс от участников творческих студий, профессионалов белорусских театров и шоу-балета, а еще зажигательные танцы. Всего за полчаса всех зрителей вдохновят поверить в чудо и помогут обрести то самое новогоднее настроение.

Стать частью магической истории и посмотреть на "Новогодний вернисаж" можно каждый день по 2 января включительно в 17:00 и в 20:00.

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