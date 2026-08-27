Верховный суд Беларуси конкретизировал критерии злостного уклонения от наказания

Верховный суд Беларуси критерии, когда уклонение от наказания можно считать злостным, сообщил журналистам зампредседателя, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Сергей Кондратьев.

Вопросы правоприменения законодательства о замене наказания более строгим в случае злостного уклонения от его отбывания обсуждали 27 августа на межведомственном семинаре-практикуме, который проводил Верховный суд. Мероприятие масштабное и проходит в таком формате впервые. Участие в нем приняли представители МВД, Генпрокуратуры, Министерства юстиции, судейского корпуса.

Сергей Кондратьев:

"Постановление пленума и сегодняшнее занятие в том числе направлено на сокращение в какой-то степени количество осужденных, которых направляют в места лишения свободы. Не все нарушения, указывающиеся органами исполнения наказания, дают судам основания для признания уклонение злостным. Поэтому в постановлении пленума мы четко разграничили, когда и при каких условиях те или иные нарушения могут быть признаны злостными. Одни из них действительно указывают на нежелание осужденных отбывать наказание, а другие обусловлены определенными жизненными условиями и ситуациями. Суды признаны разбираться в каждом конкретном случае, исходя из установленного, принимать решения о замене наказания более строгим либо об отказе в удовлетворении таких представлений".

Заместитель председателя Верховного суда подчеркнул, что все критерии определить невозможно, но основные из них, которые являются безусловными, - это приговор суда.