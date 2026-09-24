Верховный Суд Беларуси наводит единый и справедливый порядок в сфере аренды

Верховный Суд наводит единый и справедливый порядок в сфере аренды в Беларуси. Офисы и склады, автомобили и производства. Арендные правоотношения и споры затрагивают как бизнес-сообщества, так и физических лиц.

Сегодня это второй по востребованности вид договоров в хозяйственной и экономической деятельности, уступающий лишь договорам поставок. Не допустить махинаций в этой сфере, обеспечить справедливый баланс между защитой интересов бизнеса и государства призван пленум Верховного Суда.

"При таком подходе, который сложился в практике, получается, это был способ просто избавиться от неугодного арендатора. Потом заключался договор с другим лицом за большие деньги", - пояснила заместитель председателя Верховного Суда Беларуси, председатель судебной коллегии по экономическим делам Наталья Сарнавская. При этом страдал добросовестный арендатор, который вложил денежные средства в имущество. Например, при аренде помещения для обустройства в нем кафе произвел неотделимые улучшения, заметила она.

Наталья Сарнавская пояснила, что для исключения подобных ситуаций в проекте постановления пленума определено, что договор продолжит действовать, даже если кто-то объявит о своей ликвидации.

На основании судебной практики по рассмотрению дел об аренде подготовлен проект постановления. 24 сентября его обсуждают на заседании пленума Верховного Суда.