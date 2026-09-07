Верховный Суд приступает к рассмотрению 8-го дела о геноциде в отношении пособника нацистов Буглая

Верховный Суд начинает рассмотрение уголовного дела Александра Буглая, обвиняемого в геноциде белорусского народа. Сам обвиняемый умер в 1990 году.

По данным Генеральной прокуратуры, до мая 1944 года Буглай руководил так называемым боевым добровольческим батальоном. Следствие установило 29 эпизодов его преступной деятельности.

По версии обвинения, входящие в состав батальона принимали участие в карательных акциях под предлогом борьбы с партизанами. В результате были убиты не менее 174 человек, в том числе 27 детей и пожилых людей, а также уничтожены деревни в Гомельской, Могилевской и Минской областях.

Уголовное дело насчитывает 68 томов, допрошены 15 свидетелей. Это 8-е дело о геноциде белорусского народа в отношении нацистов и их пособников, направленное в суд.