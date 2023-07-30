3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в ближайшие 30 лет более 80 млн жителей планеты столкнутся с голодом
Рост цен на зерно имеет во многом спекулятивный характер. Одна из основных причин такой реакции рынка, безусловно, низкий уровень предложения. Вот только мало кто публично говорит о причинах дефицита, а ведь низкий урожай напрямую связан с периодом посевной. Западные санкции на российские и белорусские удобрения сделали их недоступными для большинства фермерских хозяйств. Подобные действия не критичны для населения Евросоюза, США или Британии, но при этом ставят на порог выживания беднейшие страны.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в ближайшие 30 лет более 80 млн жителей планеты столкнутся с голодом. О том, как обстоят дела с решением этой проблемы на международном уровне, рассказал представитель Беларуси при Продовольственной и сельхозорганизации ООН Кирилл Петровский.
Миру по зернышку
По данным из доклада ФАО за 2019 год, численность голодающих увеличилась на 122 млн человек.
Буквально несколько недель назад в Риме проходила конференция ФАО. Это высший орган этой организации, который собирается один раз в два года. И конференция ФАО согласилась предложить Беларуси то, что в итоговый документ этой конференции будет включено положение о необходимости сохранения торговых путей открытыми и включении торговых барьеров и ограничений, основными из которых как раз и являются эти самые санкции. Но правильно их называть односторонние принудительные меры. Т.е. те меры, которые прошли мимо безопасности ООН.
Как искусственно формируют дефицит на международных рынках и взвинчивают цены на продукты? При чем тут экологический фашизм и новый мировой порядок, который активно продвигают через Шваба и Сороса?
Как это все влияет на колоссальный рост беженцев, бегущих от голода и войны, и зачем их пытаются стравить с коренным населением Европы? Смотрите в среду, сразу после "Панорамы", проект Агентства теленовостей "Тренды".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
Международную конференцию по миграции примет Минск. Изучили тематику форума
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября