Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что в ближайшие 30 лет более 80 млн жителей планеты столкнутся с голодом

Буквально несколько недель назад в Риме проходила конференция ФАО. Это высший орган этой организации, который собирается один раз в два года. И конференция ФАО согласилась предложить Беларуси то, что в итоговый документ этой конференции будет включено положение о необходимости сохранения торговых путей открытыми и включении торговых барьеров и ограничений, основными из которых как раз и являются эти самые санкции. Но правильно их называть односторонние принудительные меры. Т.е. те меры, которые прошли мимо безопасности ООН.

Кирилл Петровский, постоянный представитель Беларуси при ФАО

