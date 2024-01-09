Верховный суд Беларуси рассмотрел апелляцию по делу об убийстве трехлетнего Семена Таратуты

Сегодня в Верховном суде рассмотрели жалобу обвиняемых родителей по делу об убийстве 3-летнего ребенка из Слуцка. Напомним, в октябре областной суд вынес максимально жесткий приговор для нашей страны: смертную казнь отцу убитого мальчика и 25 лет заключения матери.

Обвиняемые не согласились с наказанием и подали апелляцию. Более двух часов сегодня шло слушание. На заседании присутствовал только один обвиняемый - Александр Таратута, Анастасии не было. Сегодня отец убитого мальчика не согласился со своими предыдущими показаниями и со следствием. По его словам, он не избивал, а воспитывал ребенка, и цели убить не было. Он контролировал свои действия.