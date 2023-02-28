Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Верховный суд Беларуси рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении шести активистов инициативы "Буслы ляцяць"

Верховный суд рассмотрел апелляцию и оставил без изменения приговор по уголовному делу в отношении шести активистов инициативы "Буслы ляцяць", входящей в террористическую организацию "Супрацiў". Ранее Мингорсудом всем фигурантам было назначено наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Согласно материалам дела, обвиняемые изготавливали и распространяли экстремистские материалы, направленные на организацию массовых беспорядков, актов вандализма, блокирование автомобильных дорог и железнодорожных путей, а также применение насилия в отношении представителей органов власти.

С целью оказания воздействия на принятие решения органами власти, устрашения населения, воспрепятствования иной общественной деятельности и дестабилизации общественного порядка совершили ряд террористических актов: в отношении судьи районного суда осужденные Будай, Гамеза, Иванисов, Муравьев, а также прокурорского работника и общественных активистов - осужденные Будай, Гамеза, Иванисов. В результате преступных действий данных лиц повреждено имущество потерпевших на общую сумму более Br4,5 тыс. В целях разжигания социальной вражды и розни в отношении судей, прокурорских работников, должностных лиц органов власти, сотрудников правоохранительных органов, иных лиц, активно выступающих за сохранение действующего конституционного строя, Будай, Гамеза, Иванисов подготовили и передали иным лицам для размещения в телеграм-канале "Буслы ляцяць" видеозаписи совершенных ими преступлений. В этих видеозаписях содержались призывы к насильственному свержению действующего конституционного строя, дальнейшему совершению террористических актов.
Александр Демидов, государственный обвинитель

Как отметил прокурор, пресечение деятельности экстремистов, несмотря на принимаемые ими меры конспирации, стало результатом слаженной работы правоохранительных органов.