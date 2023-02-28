3.73 BYN
Верховный суд Беларуси рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении шести активистов инициативы "Буслы ляцяць"
Верховный суд рассмотрел апелляцию и оставил без изменения приговор по уголовному делу в отношении шести активистов инициативы "Буслы ляцяць", входящей в террористическую организацию "Супрацiў". Ранее Мингорсудом всем фигурантам было назначено наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Согласно материалам дела, обвиняемые изготавливали и распространяли экстремистские материалы, направленные на организацию массовых беспорядков, актов вандализма, блокирование автомобильных дорог и железнодорожных путей, а также применение насилия в отношении представителей органов власти.
С целью оказания воздействия на принятие решения органами власти, устрашения населения, воспрепятствования иной общественной деятельности и дестабилизации общественного порядка совершили ряд террористических актов: в отношении судьи районного суда осужденные Будай, Гамеза, Иванисов, Муравьев, а также прокурорского работника и общественных активистов - осужденные Будай, Гамеза, Иванисов. В результате преступных действий данных лиц повреждено имущество потерпевших на общую сумму более Br4,5 тыс. В целях разжигания социальной вражды и розни в отношении судей, прокурорских работников, должностных лиц органов власти, сотрудников правоохранительных органов, иных лиц, активно выступающих за сохранение действующего конституционного строя, Будай, Гамеза, Иванисов подготовили и передали иным лицам для размещения в телеграм-канале "Буслы ляцяць" видеозаписи совершенных ими преступлений. В этих видеозаписях содержались призывы к насильственному свержению действующего конституционного строя, дальнейшему совершению террористических актов.
Как отметил прокурор, пресечение деятельности экстремистов, несмотря на принимаемые ими меры конспирации, стало результатом слаженной работы правоохранительных органов.