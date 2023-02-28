Верховный суд Беларуси рассмотрел апелляцию по уголовному делу в отношении шести активистов инициативы "Буслы ляцяць"

С целью оказания воздействия на принятие решения органами власти, устрашения населения, воспрепятствования иной общественной деятельности и дестабилизации общественного порядка совершили ряд террористических актов: в отношении судьи районного суда осужденные Будай, Гамеза, Иванисов, Муравьев, а также прокурорского работника и общественных активистов - осужденные Будай, Гамеза, Иванисов. В результате преступных действий данных лиц повреждено имущество потерпевших на общую сумму более Br4,5 тыс. В целях разжигания социальной вражды и розни в отношении судей, прокурорских работников, должностных лиц органов власти, сотрудников правоохранительных органов, иных лиц, активно выступающих за сохранение действующего конституционного строя, Будай, Гамеза, Иванисов подготовили и передали иным лицам для размещения в телеграм-канале "Буслы ляцяць" видеозаписи совершенных ими преступлений. В этих видеозаписях содержались призывы к насильственному свержению действующего конституционного строя, дальнейшему совершению террористических актов.

Александр Демидов, государственный обвинитель