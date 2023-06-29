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Верховный суд Беларуси разъяснил применение спецконфискации в стране
Уголовные дела спецпроизводства в отношении беглых попадают под применение в стране специальной конфискации имущества. Речь идет об арестованной недвижимости ряда фигурантов, которых заочно судили в Беларуси. Об этом рассказали журналистам в Верховном суде.
На пленуме обсудили вопросы применения специальной конфискации. В отличие от ранее действующей конфискации, под спецконфискацию попадают только имущество и доход, полученные преступным путем. Такая практика в стране применяется с 2019 года в связи с изменением в Уголовном кодексе. За это время появился ряд спорных вопросов. И здесь важно сформировать единую судебную практику.
Хотим обратить внимание судов на то, что специальная конфискация может применяться как по приговору - обвинительному судебному акту, так и при прекращении производства по делу с освобождением лица от уголовной ответственности. Специальная конфискация не является наказанием. Не относится к мерам уголовной ответственности. Исходя из всего этого, рассмотрение данного вопроса имеет важное значение.
Как отметили в Верховном суде, институт специальной конфискации рассматривается как мера предупреждения новых преступлений, способствует восстановлению социальной справедливости. Также служит мерой обеспечения общественной безопасности. Кроме того, спецконфискация создает условия для возмещения причиненного ущерба и носит компенсационный характер.
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