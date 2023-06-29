Верховный суд Беларуси разъяснил применение спецконфискации в стране

Хотим обратить внимание судов на то, что специальная конфискация может применяться как по приговору - обвинительному судебному акту, так и при прекращении производства по делу с освобождением лица от уголовной ответственности. Специальная конфискация не является наказанием. Не относится к мерам уголовной ответственности. Исходя из всего этого, рассмотрение данного вопроса имеет важное значение.

Сергей Кондратьев, зампредседателя Верховного суда Беларуси