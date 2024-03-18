Верховный Суд Беларуси вынес посмертный приговор в отношении хатынского палача Катрюка

Признать виновным в геноциде белорусского народа - Верховный Суд Беларуси вынес вердикт в отношении хатынского палача Владимира Катрюка. Каратель посмертно признан виновным в истреблении мирного населения на белорусской земле. Катрюк в составе 118-го батальона, являясь командиром отделения, "с целью планомерного уничтожения белорусского народа во время войны лишил жизни не менее 393 человек, включая 125 детей, в том числе малолетних, а также престарелых и находящихся в беспомощном состоянии, беременных, покушался на жизни еще не менее 21 человека, лишал жилья, имущества, продуктов питания, принудительно переместил в Германию 6 человек для привлечения к непосильному рабскому труду", - следует из материалов дела. Всего Катрюку вменяется 12 преступных эпизодов. Среди доказательств - протоколы допросов его "сослуживцев", выживших жителей деревень, множество архивных документов, в том числе немецких.

"Как было провозглашено, обвинение полностью нашло свое подтверждение в ходе судебного заседания. Катрюк осужден за совершение геноцида - тяжелейшего преступления против мира и безопасности человечества в форме массового убийства белорусских граждан в период Великой Отечественной войны и создания условий, рассчитанных на уничтожение белорусского народа в тот период", - отметил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

После войны преступник прятался в Канаде, где умер в возрасте 93 лет. Несмотря на исчерпывающие попытки, привлечь фигуранта к уголовной ответственности в 80-х годах не удалось. Нынешний судебный процесс в отношении карателя имеет историческое значение. Оно показало, с кем во время войны сотрудничали гитлеровцы и каких людей коллективный Запад сегодня пытается представить как героев национального движения, героев и борцов за освободительное движение.И как отмечалось ранее, дело хатынского палача - первое, но не последнее. В текущем году в суд будут переданы как минимум 5 уголовных дел в отношении карателей. Не исключается, что судить будут и живых нацистов, которые скрываются в других странах. Приговор по делу Катрюка в законную силу не вступил, у сторон есть время его обжаловать или опротестовать.