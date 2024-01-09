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Верховный суд оставил без изменения приговор родителям трехлетнего Семена Таратуты
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Лукашенко: Белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны
Лукашенко о военной обстановке вокруг Беларуси: Самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя
Лукашенко заявил, что ведомства Беларуси и России будут действовать вместе, несмотря ни на что
Александру Лукашенко вручена медаль "За верность служебному долгу"
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От безопасности до архитектуры. Что больше всего впечатлило блогера-путешественника в Беларуси
Эксперт о размещении "Орешника" в Беларуси: Это современное оружие сдерживания
"Я себя почувствовала истинной белорусской". Проект "Открытая кафедра" впервые в Брестской области
Президенту Беларуси представили замысел обороны страны на следующую пятилетку
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Макрон 12 декабря назначит нового премьера Франции
Литва на границе с Беларусью открыла первый парк контрмобильности. Что в нем находится?
Экоактивисты Польши пригрозили создать крупную блокаду Варшавы после отказа Туска от переговоров
Семикратный рост - в Украине число людей, находящихся у черты бедности, выросло на 9 % с 2021 года
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