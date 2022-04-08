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Верховный суд признал NEXTA террористической организацией

Верховный суд признал экстремистское формирование NEXTA с входящими в него структурными подразделениями террористической организацией.

Генпрокуратура установила, что с середины 2020 года названная организация проводила работу, связанную с пропагандой экстремистской, в том числе террористической деятельности; объединением радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий; обучением технологиям изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных зажигательных устройств, оружия, а также тактике оказания сопротивления правоохранителям.

В результате на территории Беларуси были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки. С 8 апреля 2022 года деятельность организации на территории Республики Беларусь запрещена. Генеральная прокуратура обращает внимание на то, что любое участие в террористической организации повлечет наступление уголовной ответственности.

Александр Карпович, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси

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