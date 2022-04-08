3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Верховный суд признал NEXTA террористической организацией
Верховный суд признал экстремистское формирование NEXTA с входящими в него структурными подразделениями террористической организацией.
Генпрокуратура установила, что с середины 2020 года названная организация проводила работу, связанную с пропагандой экстремистской, в том числе террористической деятельности; объединением радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий; обучением технологиям изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных зажигательных устройств, оружия, а также тактике оказания сопротивления правоохранителям.
В результате на территории Беларуси были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки. С 8 апреля 2022 года деятельность организации на территории Республики Беларусь запрещена. Генеральная прокуратура обращает внимание на то, что любое участие в террористической организации повлечет наступление уголовной ответственности.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Марафон единства" попал прямо в сердце Полесья - окунемся в самые яркие моменты
В Брестской крепости 130 молодых бойцов приняли присягу на верность стране и народу
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов