Верховный суд признал NEXTA террористической организацией

В результате на территории Беларуси были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки. С 8 апреля 2022 года деятельность организации на территории Республики Беларусь запрещена. Генеральная прокуратура обращает внимание на то, что любое участие в террористической организации повлечет наступление уголовной ответственности.



Александр Карпович, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси