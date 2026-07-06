"Верните маршрутку!" - был ли реальным транспортный кризис в поселке Правдинский?

Пенсионеры не могут добраться до поликлиники, люди трудоспособного возраста опаздывают на работу, школьники и студенты - на учебу. Ежедневно люди мучаются по 1,5-2 часа.

Жители Пуховичского района попросили вернуть маршрутное такси, возившее их 20 лет. Казалось бы, этот локальный вопрос должны решать исключительно на местном уровне. Но вопрос качества жизни поселка Правдинский вышел на республиканский уровень. В проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко" разобрали новое обращение к Президенту Беларуси.

"Искренне просим помощи у вас, Александр Григорьевич. Хождение по кабинетам вертикали власти не дает результата. На обращения получаем однотипные ответы. Чиновники не вникают в суть проблем. Наша общая боль заключается в том, что имеющийся государственный транспорт не решает социальные проблемы жителей поселка. В марте 2026 года перевозчик снял рейс маршрутного такси, которое 20 лет связывало поселок Правдинский с железнодорожной станцией Руденск. 20 лет люди ездили на работу в Минск, Осиповичское направление, на учебу и в поликлинику поселка Дружный и города Марьина Горка, а теперь добирайся, кто как может. Везде одни и те же ответы - есть автобусы или нерентабельно. Но не все рейсы автобусов стыкуются с электричками, иногда отправляются раньше из Руденска. Их недостаточно для населения более 2 тыс. человек. Жители поселка Правдинский очень надеются на положительное решение вопроса", - объяснили суть ситуации жители Правдинского.

Маршрутка, как оказалось, принадлежала частнику. Так неужели людей не слышат? А может, извините, с жиру бесятся? Сразу после этого видеообращения появились статьи, в которых ситуацию прокомментировали руководители филиала "Автобусный парк № 19" "Миноблавтотранса". Они признали непростую ситуацию, но уже сделали все, что смогли. С их слов, с 1 мая расписание автобусов скорректировано - автобусы увязали с прибытием и отправлением электропоездов на станцию Руденск.

Это то, о чем и просили люди. Журналисты "Первого информационного" написали девушке Яне, выложившей это обращение. Выяснилось, что уже следующим днем в местном Доме культуры по вопросу транспортного сообщения была запланирована встреча, которую провела депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Елена Пархимчик. Увиденное и услышанное помогло расставить правильные акценты.

"Мы думаем, что что-то изменится", - выразила надежду одна из пришедших на встречу с депутатом женщин.

"Вообще сделали не для людей. Эти пять минут можно было подогнать под электричку, чтобы люди успевали. Нет, надо час сидеть ждать, потому что автобус подъезжает позже", - возмущается другая женщина.

"Я понимаю, что под всех не подстроишься и каждому не угодишь, но какой-то минимализм должен быть", - отметила еще одна женщина.

"До этого собрание проходило на улице. Только когда мы написали в Администрацию Президента, прошли все инстанции, нас сочли встретить как положено", - рассказала та самая девушка Яна, что и выложила обращение в популярную соцсеть.

Елена Пархимчик:

"Получив коллективное обращение, я его прочитала. Очень хорошо понимаю население. Чтобы встреча прошла конструктивно, сразу предоставлю слово людям. Кто обладает наиболее полной информацией по проблемам с движением транспорта, пожалуйста, выступите. Если будет кому-то что-то добавить, добавите. Нам нужно максимально услышать друг друга и по возможности решить существующие проблемы".

Елена Пархимчик на встрече с жителями г.п. Правдинский

На встречу жители Правдинского пришли с подготовленным раскладом абсолютно по каждому рейсу, учли в нем загруженность и целесообразность. От Правдинского до железнодорожной станции Руденск около получаса на общественном транспорте. По дороге автобус забирает пассажиров из других деревень. Маршрутка же была прямая, и до марта 2026-го именно на ней в основном ездили до Руденска и обратно, расписание которой было подстроено под поезда и электрички. Люди к этому привыкли.

"Вы видите кворум? Это пенсионеры, которые смогли прийти. Те, кто сейчас работает, они здесь быть не могут и выразить свое мнение тоже. В часы пик (с 07:30 до 09:30) нет транспорта, причем автобус, идущий в 07:30, проходящий. Он идет из Шацка. Он уже заполненный. Это как раз то время, когда людям необходимо ехать в разные направления, не только на работу, но и в поликлинику в поселок Дружный, а в Дружный этот автобус не заходит, в поликлинику в Марьину Горку, где проходятся все осмотры специалистов. В 07:30 автобус забивается доверху", - очертила проблему депутату жительница г.п. Правдинский Наталья.

Журналисты отправились на автобусе в 07:30 до Руденска. Картина как есть, хотя и она, уверяли пассажиры, не отразила реальной картины. Время сейчас летнее, и едут в автобусе в жаркие дни только те, кому надо. А ведь пока еще не ездят студенты и школьники. В сентябре людей будет больше.

"Когда сняли маршрутки, людей стоит много. Битком набито", - поделился мужчина.

"Обычно здесь больше людей. Мы набиваемся, как селедки. А представьте, как ехать так в такую жару…" - негодуют пассажиры.

Еще одна пассажир обратила внимание, что в автобусе, набитом людьми, невозможно держаться за поручни ни молодым, ни пожилым. Да, автобус большой, но для такого количества человек оказался мал.

В Беларуси автобусные перевозки являются основой социально значимого транспорта. Для этого есть стандарты. В стране стопроцентный охват с учетом всех видов транспорта. Для населенных пунктов с численностью населения более 1 тыс. предусмотрено не менее 28 рейсов в неделю. Когда частник ушел с маршрута, пришлось корректировать движение автобусов. Из Правдинского сейчас ежедневно выполняется 12 отправлений. Из Руденска ежедневно в направлении поселка - 13 отправлений. А норма - 28 в неделю.

"После первой встречи якобы произошла корректировка расписания. Согласно данной корректировке, у людей остается 2-3 минуты на то, чтобы добраться с электрички до автобуса. Это нормально? - задала вопрос Яна депутату Елене Пархимчик. - Нет. Корректировка была формальной. Людям надо 10-15 минут, чтобы дойти с электрички до автобуса. А не так, что автобус уезжает, уже стоит на переезде, а люди, приехавшие на той самой электричке, стоят и ждут следующего автобуса 2 часа".

Пока, по словам населения Правдинского, несогласование фиксируется во всем, и там, где маршрутка могла бы закрыть этот вопрос, ее уже нет.

"Есть мамы, которые возят по своим обстоятельствам деток в детсадик в Дружный. Как нам туда ехать? Сад открывается в 07:30 и автобус уходит в 07:30. Надо как-то успеть завезти детей. Следующий автобус идет в 09:30. Никакой работодатель не будет терпеть опоздания человека", - объяснила девушка, пришедшая на встречу с депутатом.

Жительница г.п. Правдинский на встрече с депутатом Еленой Пархимчик

Яна же сделала ремарку. На этот вопрос немного ранее облисполком дал ответ: "Пусть ваша организация организует подвоз, если ехать не на чем". "Вы считаете, что это грамотный ответ облисполкома?" - задала возмущенно вопрос девушка.

Пожилая женщина подтвердила: когда обращались к району за помощью с транспортом, им предложили приобрести свои машины.

Жительница г.п. Правдинский на встрече с депутатом Еленой Пархимчик

Сперва говорили местные, потом по каждому тезису позиции высказались местная власть и транспортные компании.

Евгений Игнатов, заместитель гендиректора ОАО "Миноблавтотранс":

"Реально очень интересно слышать этот вопрос, если автобус идет в Минск. Какая стыковка с электричками в Минск, если можете на автобусе приехать в Минск? Понимаете, мы будем стыковать автобус в Минск ради пересадки в Минск? Ладно. Вы можете на этом автобусе совершить поездку в столицу, не надо пересаживаться. Да, автобус стоит 8,50 белорусских рублей, а электричка - 2,40 плюс 2,20. Разница есть, понимаю".

Евгений Игнатов

Заместитель гендиректора ОАО "Миноблавтотранс" пообещал состыковать автобус под электричку, учесть пробелы в расписании и решить этот вопрос. "Уже принято решение добавить еще один автобус. Конечно, мы максимально все учтем, но не прямо каждый час. Расписание составлено не только с учетом поездок от Правдинского до Руденска, но и участка от Руденска до Минска, где также много населенных пунктов. Вы не единственные в Пуховичском районе, которым нужно транспортное сообщение. Транспорт должен быть для всех, и он едет не пустой", - добавил Евгений Игнатов.

О частном перевозчике и маршрутке был отдельный блок уточнений. Перевозчик ушел с маршрута из-за довольно изношенного подвижного состава, а приобретать другой транспорт он не намерен. Хотя, по словам начальника управления перевозок ГП "Миноблпассажиртранс" Вадима Дубовца, переговоры с частной автокомпанией велись. "Каждый перевозчик выбирает, где он будет работать, и заставить их никто не вправе. Это только государственный автобус выполняет социальную функцию, поэтому и можно на него рассчитывать", - указал он.

Частного перевозчика на встречу очень ждали, но по состоянию здоровья директор приехать не смог. Однако журналисты "Первого информационного" дозвонились до индивидуального предпринимателя.

- Сказали, что вы отказались от этого маршрута. Но хотели бы узнать, а вдруг есть надежда, что сможете вернуться?



- Надежда есть всегда. Все зависит от наших руководителей.



- А в каком случае вы сможете вернуться на этот маршрут? Подскажите, пожалуйста, Сергей.



- Государственная дотация на пенсионеров, на убыточные маршруты, на социальные маршруты…



- А сильно это невыгодно было?



- Минус 1,5 тыс. белорусских рублей каждый месяц. Если нам готовы покрывать эти расходы, мы можем работать.

В общем, утром деньги, вечером стулья - таковы позиция и аргументы у частника. Чего ждать людям? Получается, надежда только на общественный транспорт.

"Мы вас услышали. В 08:10 идет автобус из Руденска в Правдинский, электричка - в 08:08 и 08:17. Получается, это casus belli, поэтому мы можем чуть-чуть сдвинуть время, на 10 минут. С 08:10 из Руденска на Правдинский увеличить на 08:20. Так?" - еще раз в ходе беседы с жителями уточнил директор автомобильного парка № 19 ОАО "Миноблавтотранс" Геннадий Сечко.

Депутат Елена Пархимчик пообещала оставить вопрос на своем контроле и к концу июля еще раз к нему вернуться. "Все жители высказались, услышали мнение компетентных специалистов, руководителей, берущих на себя обязательство добавить маршруты и откорректировать время", - отметила она.

Если резюмировать, людей услышали, а автобусные рейсы обещают добавить к концу июля. Но с пониманием надо относиться и местным жителям. Решения убрать, сократить количество маршрутов принимаются не просто так. Изучаются спрос, финансовые затраты, альтернативные варианты поездок (в данном случае до Минска). Именно в столице работают и учатся многие из Правдинского. Да, кому-то может быть прямой автобус и неудобен, дорог, но в целом схема рабочая. Но люди не отрезаны от столицы и не брошены.

Весь общественный транспорт в Беларуси является социальным - даже если нет прибыли, государственный транспорт будет ходить. Что до частного перевозчика, взявшегося за населенный пункт и десятилетиями возивший, бросил. Но тут понятно: бизнес и ничего личного. Так давайте ценить усилия государства.

К слову, обращение решилось бы и без TikTok. Депутат назначила встречу до того, как видео стало общественным достоянием. Об этом она сказала в интервью. Елена Пархимчик сама родом из Пуховичского района, поэтому хорошо знает и чувствует чаяния людей.