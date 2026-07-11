Верность традициям и подвигу: как прошел второй финальный день военно-патриотической игры "Прорыв"

Второй день заключительного этапа республиканской военно-патриотической игры для студентов "Прорыв" прошел 11 июля в Военной академии Беларуси. 8 команд со всей республики, включая девушек, ощутили на себе жизнь курсантов. График тот же: подъем в 7:00, зарядка и завтрак. Ближе к полудню начались соревнования. Проект, который изначально зарождался просто как идея молодежи, сегодня является масштабным мероприятием республиканского уровня.

Ранний подъем. А еще волнение и желание победить - эти чувства одолевали ребят во второй день финала республиканской военно-прикладной игры "Прорыв".

На полигоне Военной академии Беларуси собрались около 80 студентов из разных уголков страны - представители каждой области и города Минска.

Условия максимально приближены к армейской жизни. Участникам игры необходимо было продемонстрировать мастерство снайперства, профессиональное использование огнестрельного оружия, а также управление беспилотным летательным аппаратом. Ребята готовились месяцами, и то, что они показали на полигоне - за гранью возможностей. Это железный характер и желание выполнить все максимально четко.

"Мне не тяжело. У меня душа лежит к этому, всегда хотела заниматься этим. Это интересно, поэтому сегодня я являюсь участницей игры "Прорыв". Мне это в радость", - рассказала студентка Белорусского государственного экономического университета Ульяна Перепеча.

"И команды готовились, и каждый готовился лично, поэтому верим в победу. Я сам выпускник кадетского училища, и мне эта тема очень близка", - признался студент Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Николай Галынский.

Три личных зачета - они же ключевые направления современной тактической и военно-прикладной подготовки, и в каждом за всю команду ответственность несет лишь один. В интерактивном симуляторе студенты управляли БПЛА. Условия приближены к реальности: необходимо было учитывать физику ветра, рельеф и архитектуру. В режиме реального времени ребята сражались на скорость.

Помимо интеллектуальных испытаний для участников игры подготовили и практические.

Площадка тактической стрельбы. Задача - поразить мишени из различных положений: лежа, с колена и стоя. Это проверка на умение мгновенно подавить стресс, взять под контроль дрожь в руках и сделать хладнокровный выстрел на выдохе. На каждый огневой контакт отводятся считаные секунды, а за каждый промах команда получает штрафные баллы.

Юрий Дзяткевич, преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Военной академии Беларуси: "Команды показали высокий уровень стрельбы из автомата и пистолета, хорошее владение оружием. Я как руководитель доволен ребятами".

Но главный экзамен на прочность - штурмовая полоса. Здесь личный зачет не имеет значения, главное - командная сплоченность. "Прорыв" проверяет не столько физическую форму, сколько характер и умение работать в связке.

"Команда у нас собранная, ребята мотивированы, нацелены на победу, готовы работать. Подготовка у нас проходила на базе 38-й отдельной штурмовой десантной бригады, также ходили в тир ДОСААФ", - рассказал студент Брестского государственного технического университета Александр Муха.

Во второй день финала определилась команда, которая заберет главный трофей "Прорыва" по итогам интеллектуального конкурса, трех личных зачетов и штурмовой полосы. Однако интригу судьи оставили до завтра, 12 июля. А пока для ребят экскурсия по белорусской столице и эмоциональные обсуждения игры за ужином.