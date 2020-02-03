Вернулся военный борт, который перевозил гуманитарную помощь в Китай. Коронавируса у летчиков, спасателей и нашей съемочной группы не выявлено

Коронавируса у летчиков, спасателей и нашей съемочной группы не выявлено - это показали тест-системы. Накануне на аэродром Мачулищи вернулся военный борт, который перевозил гуманитарную помощь в Китай.



Карантин для нашей съемочной группы завершен. Сейчас Владимир Королев - единственный журналист, который сопровождал груз в Поднебесную, - у нас в студии.







Владимир Королев - единственный журналист, который сопровождал груз в Поднебесную

Как ты себя чувствуешь? Видели, как некоторые сегодня с подозрением смотрели на вас.

Владимир Королев:

"Добрый вечер, все хорошо, спасибо. Самое сложное в этом полете - акклиматизация. В Китае и на Дальнем Востоке были тогда, когда в Минске была ночь или утро. И вот это организм сложно переносил. На обратном пути мы практически все время спали. Но в целом все отлично".

В поездку ты вызвался сам. Не было страха перед угрозой заразиться?

Владимир Королев:

"Было несколько иначе. Когда я делал четвертый материал про коронавирус, я поднял тему, почему мы не везем в Китай гуманитарную помощь. Между коллегами завязался разговор, кто-то сказал, что очень страшно туда ехать. А я сказал, что я бы хотел слетать в такую поездку. Страх бывает, когда не знаешь что там и как... Когда ты видишь, как устроены меры безопасности в Поднебесной, то понимаешь, что там все серьезно настроены на борьбу с вирусом. Чистят улицы, ходят в масках. У всех поголовно проверяют температуру".



У вашей группы был карантин по возвращении? Что вам в первую очередь рекомендовали медики?

Владимир Королев:

"Меры стандартные - мыть руки, грязными руками не трогать лицо, если чувствуешь себя плохо, обращаться к врачу. Именно медик должен поставить диагноз и назначить правильное лечение. Не нужно считать любое повышение температуры коронавирусом".

Для подготовки к поездке было меньше суток. Какие меры необходимо было предпринять по инструкции до вылета?

Владимир Королев:

"Понятно, что при такой оперативности нет смысла делать вакцинацию. Следовательно, как таковой инструкции не было. На борту были маски, средства дезинфекции. После Пекина сразу все помыли руки и опрыскали одежду спецраствором".

А по возвращении? Что было важным?

Владимир Королев:

"Первыми на борт поднялись медики, у каждого измерили температуру, взяли анализы на микрофлору из носа и горла".







Дальше аэропорта ты не выходил. Может, удалось составить впечатление об атмосфере. Возможно, с коллегами успели переброситься фразами? О чем вы разговаривали?

Владимир Королев:

"В аэропорту встретил нашего коллегу Яна Пашкевича, он рассказал, что в Пекине сложно сейчас найти маски. Все средства защиты перебрасываются в Ухань. Вот там настоящая проблема. 90 % погибших от коронавируса именно в провинции Хубэй. Закрыты на карантин не один город, приостановлено авиа-, железнодорожное сообщение. Выезжать оттуда можно только спецтранспортом после того, как военные медики убедятся, что ты действительно здоров. Вот там действительно ситуация серьезная. В Пекине все спокойно".

Из Пекина наш коллега Ян Пашкевич

На прямой связи со студией из Пекина наш коллега

Ян Пашкевич