Вернуть танку былую славу, установить первый в Беларуси памятный знак жертвам геноцида - в Гомеле завершается реконструкция площади Восстания

80-я годовщина освобождения Беларуси войдет в историю независимой Беларуси и как день открытия после реконструкции обновленной площади Восстания в Гомеле. Это поистине всенародный проект. Сюда направляли средства, которые были заработаны на субботниках. Беларусь помнит каждого героя. Память вечна. Подробности в сюжете Натальи Игнатенко.

Он помогал приближать Победу на фронтах Великой Отечественной. Первым в 1944 году въехал на улицы поднимающегося из руин города. Больше чем полстолетия возвышался на бетонном постаменте как символ доблести и славы советского народа. Пережил сложнейшую реставрацию. И вот 28-тонная боевая машина, начищенная до блеска, возвращается на прежнее место - монолитный постамент, теперь уже одетый в гранит.

Мы танк восстановили полностью в парадном обличии. На этой машине не хватает, можно сказать, только тента. Установили баки, дымовые шашки, флагшток, пулемет. В бой они, конечно, так не шли, потому что баки снимались. Но вот как на парад, он так остался. Олег Шляхто, первый заместитель главного инженера Гомельского завода литья и нормалей

Под фашистской оккупацией Гомель был 829 дней. За это время население сократилось в 9 раз. Вдвух пересыльных лагерях фашистызамучили более 100 тыс. советских военнопленных. Площадь Восстания - памятное и скорбное местополумиллионного города, его гордость и боль.

Местонародной славы и памяти стало со скверомединой композицией. Их объединили в одну локацию.Здесь и новаяпешеходнаязона. Концептуальные решения меняют облик достопримечательности, придают ей особое звучание. Светильники, вмонтированные в брусчатку, - прямая ассоциация с искрами жизни.Постамент для цветов в национальном стиле, тротуарное покрытие как изломы жизни, треугольные газоны, красные клены - каждый элемент композиции как символ трагических событий, непокоренности и победы белорусского народа.

Работа ответственная, готовится новый сквер. Высажено более 1,2 тыс. кустарников и около 100 кленов. Гармонирует зеленый с красным кустарником. Это было задумано архитектурой, поэтому мы все это воплотили в жизнь. На данном объекте будет высажено около 11 тыс. цветов. Сергей Боголюбский, замдиректора - главный инженер предприятия "Красная гвоздика"

Здесь же установятитрехметровую скульптуру из бронзы "Древо жизни" в память о жертвах геноцида, авторства витебского мастера Ивана Казака.Сплетенные руки, тянущиеся из-под земли как олицетворение зверств фашистов.В День Независимостивоснование памятникабудет заложенакапсула с посланием потомкам.

Памятный знак тоже уже изготовлен, но ждет своего часа. Он находится в Минске в галерее. 20 июня он должен быть уже установлен на пьедестал. Площадь Восстания приобретет совершенно другой вид, смысловую нагрузку. Александр Германов, первый зампредседателя Гомельского горисполкома