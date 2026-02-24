3.73 BYN
Вернуться домой - почему читателям приглянулся деревенский роман "Вырай"
Деревенский роман "Вырай" сейчас пользуется неимоверным спросом. Третий тираж книги на белорусском языке люди раскупили буквально за день. Что происходит с дебютным романом и в чем его успех, в программе "Актуальное интервью" рассказала писательница, основательница литературной гостиной "МоноЛИТ-36" Виктория Клевко.
"Актуальная тема. Многие люди находятся сейчас в поиске своего дома или на пути к тому, чтобы вернуться домой, потому что человеку свойственно искать лучшее место на земле, как птицы, которые улетают в вырай, - предположила она. - Человек - тоже такая перелетная птица и чаще всего понимает, что нигде так хорошо, как дома, не бывает. Про этот дом мне и хотелось поговорить, и это у меня болело на тот момент, когда я писала роман. Для меня это острая тема, потому что я для себя поняла, что есть мой дом и кто есть мой дом. Многие люди, которые находятся в поиске своего дома, наверное, откликаются на эту тему", - считает писательница.
В романе речь идет о преподавательнице Берлинского университета, у которой умирает мама. Ей сообщают об этом по телефону, и она из Берлина вынуждена вернуться в Витебскую область, в деревню Краснополье. И там происходит ее внутреннее преображение.
"У Марии нет одного какого-то прототипа. Я не списывала ее с каких-то своих знакомых, с себя тем более, это собирательный образ. Я понимала, что среднестатистический белорус, который уже состоялся профессионально, все равно будет сравнивать, особенно, когда есть опыт жизни там и жизни здесь, конечно, будут сравнения", - поделилась замыслами писательница.
Виктория Клевко - выпускница Лингвистического университета. "Я пришла к серьезному писательству через проживание потери бабушки, которую я очень любила. Бабушка была центром, ниточкой, на которую нанизывались бусинки. И я стала думать, а что будет дальше с нашей семьей? Либо мы рассыплемся, либо мы сможем эту ниточку сами как-то сохранить и воссоздать. И так получилось, что моя первая бабушка умерла, через 4 месяца умирает моя вторая бабушка. И эти события я описываю в романе. Это способ прожить утрату и поделиться с кем-то, показать, что там, где кажется, что жизнь заканчивается, она точно так же и начинается", - размышляет Виктория Клевко.
Автор романа прошла литературные школы, прежде чем подступиться к писательству.
"Я решила, что мне нужно получить академическое образование. Я поступила в Литературный институт имени А. М. Горького в Москву, закончила кучу частных курсов. Наверное, все частные школы, которые есть по писательству, я прошла и до сих пор продолжаю учиться. И в этом году я должна в июне защитить диплом. Я надеюсь, что все получится, потому что мне как раз в июне рожать, и в июне защита диплома. Но я думаю, что как-то с Божьей помощью все сложится", - надеется она.
"У белорусской литературы преимущественно мужское лицо. И мне кажется, что мужчины-писатели во многом обесценивают женскую прозу, потому что женская проза немножко отличается. Ей свойственен взгляд вглубь себя, внутрь, фокус на эмоциях, фокус на каких-то описаниях. И мне, например, тоже свойственна эта черта. Я знаю, что тем, кто любит более динамичную, остросюжетную прозу, "Вырай" может показаться скучным", - предположила автор романа.
Виктория Клевко:
"Каждый читатель подходит к книге со своим внутренним запросом. Кто-то видит там в первую очередь любовную линию, и все остальное оставляет в умолчании, а кто-то видит, наоборот, социальную часть - про жизнь деревни, про то, что деревня проживает определенный кризис, но в то же время есть отдельные личности, которые готовы взять ответственность в свои руки и поднимать свою малую родину. И мне хотелось больше показать человека земли, который твердо стоит на своей земле, он знает, что он готов трудиться здесь и делать все для того, чтобы его малая родина процветала, в том числе создавать новые рабочие места".
Она рассказала, что ее близкие друзья тоже уехали в деревню, переселились в старый хутор, которому почти 100 лет. "У них фермерство, и они поднимают деревню. При этом они создали порядка 80 новых рабочих мест для Сморгонщины. Тот проект, которым гордятся в Администрации Гродненской области", - обратила внимание писательница.
Ждать ли вторую книгу?
Премьера запланирована на июнь 2026 года, отметила Виктория Клевко. "Премьера в качестве многодетной мамы, - улыбается она. - Вторая рукопись есть, и я ее дописываю. Это про отношения матери и дочери, как из поколения в поколение передается любовь. Любовь безусловная и условная. Как можно совершить этот переход от любви за что-то к безусловной любви, просто потому что ты есть, и это уже счастье".
"Сын, когда приходит в школу, говорит: "У меня мама писательница. А вы знаете, что книги моей мамы есть в Национальной библиотеке?" И для него это большая гордость. Конечно, хочется, чтобы дети гордились, хочется, чтобы они вдохновлялись, чтобы видели, что возможно все, если есть желание достигать цели", - резюмировала Виктория Клевко.