"Вернуться нельзя остаться" - возвращение на Родину беглых обсудили с Сергеем Клишевичем и Юрием Воскресенским

Ностальгия по Родине и близким стала основной повесткой среди белорусских эмигрантов. Многие ищут варианты вернуться домой, но по-прежнему находятся под влиянием деструктивных чатов. Людей старательно убеждают в неминуемых арестах без всяких причин, повторяют старые мантры о пытках.

Ключом для возвращения домой могут стать в том числе и родственники, находящиеся в Беларуси. Такое мнение высказали гости в нашей студии. Андрей Сыч продолжит разговор (подробности в видео).