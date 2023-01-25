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"Вернуться нельзя остаться" - возвращение на Родину беглых обсудили с Сергеем Клишевичем и Юрием Воскресенским
Ностальгия по Родине и близким стала основной повесткой среди белорусских эмигрантов. Многие ищут варианты вернуться домой, но по-прежнему находятся под влиянием деструктивных чатов. Людей старательно убеждают в неминуемых арестах без всяких причин, повторяют старые мантры о пытках.
Ключом для возвращения домой могут стать в том числе и родственники, находящиеся в Беларуси. Такое мнение высказали гости в нашей студии. Андрей Сыч продолжит разговор (подробности в видео).
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