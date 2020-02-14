Вернувшиеся из Китая студенты пройдут обязательное оздоровление и акклиматизацию

Еще один пункт под Минском готовят к приезду студентов из Китая. Как сообщили в Минздраве, это будет областной центр медицинской реабилитации "Загорье". Для ребят там организуют индивидуальную форму обучения. Белорусам на это время предложат реабилитацию в Аксаковщине и Атолино. На сегодня к месту учебы из КНР прибыли 174 человека. Все они - под меднаблюдением.