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Верный пес не покидал труп девочки, ожидая, что та проснется - детали карательной операции "Коттбус"
Во время немецкой карательной операции "Коттбус" разведчики партизанской бригады им. Кирова прочесывали местность в районе деревни Лютец Борисовского района Минской области после прорыва в этом месте фашистского окружения. Ее немцы сожгли полностью вместе с жителями. Была надежда найти кого-то из выживших, кто бы мог рассказать о том, что здесь произошло.
Вдруг на разведчика Федора Попова внезапно с лаем бросилась собака. Инстинктивно разведчики наставили автоматы, но агрессивности со стороны простой дворняги не было. Значит не немецкая. Она уже жалобно лаяла, уводя разведчиков в сторону деревни.
Вскоре собака села рядом с мертвой девочкой лет 10, которая лежала так, словно прилегла отдохнуть. Попов осторожно ощупал худенькое тельце и на груди насчитал семь ран. Девочка, видимо, пыталась убежать вместе с собакой от фашистов, но ее настигла пулеметная очередь, а верный пес не покидал свою хозяйку, ожидая, когда же она проснется.
Тело похоронили у молодой сосны. Разведчики двинулись дальше, а верный пес устроился у свежего холмика и затих в ожидании девочки, которая обязательно должна вернуться.
О десятке карательных операций и уничтожении белорусского народа в годы войны смотрите в проекте "Геноцид. Без права на жизнь".
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