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Вероника Супрун: Онкология - не приговор
Онкология - не приговор. Таким мнением в программе "Скажинемолчи" поделилась автор и куратор фотопроекта "Вкус жизни" Вероника Супрун. Гостья отметила: сегодня молодежь гораздо проще принимает свои изменения во внешности в период химиотерапии и этого не стесняется. Идея фотопроекта родилась у Вероники, когда в 21 год девушка проходила лечение в онкоцентре. Гостья рассказала, что, в том числе, благодаря позитивному и боевому настрою, а также участию в съемках онкологию удалось победить.
Вероника Супрун, автор и куратор проекта "Вкус жизни":
Я действительно лечилась в онкоцентре в Боровлянах абсолютно бесплатно от тяжелого диагноза. Я бы подчеркнула: нашей белорусской химией практически весь курс, то есть, очень мало докупалось в конце. И чтобы телезрители просто понимали, что меня там не подговорили, мне не заплатили или еще что-то. Я бы очень хотела сделать акцент, что вот перед вами сидит человек, которого вылечили белорусской химией и нашей белорусской лучевой терапией.
О первых выходах в люди в новом образе после химиотерапии, насколько важны одобрительные лайки, и как в нашей стране обстоят дела с благотворительностью. Полную версию беседы с автором фотопроекта "Вкус жизни" смотрите на сайте Белтелерадиокомпани
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