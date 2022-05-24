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Вероятность попадания оспы обезьян на территорию Беларуси Минздрав оценивает как низкую
Вероятность завоза в Беларусь оспы обезьян низкая из-за отсутствия авиасообщения с большинством государств. Об этом сообщил главный санитарный врач страны. Александр Тарасенко отметил, что для предотвращения завоза в страну инфекции в пунктах пропуска на границе усилены меры санитарно-карантинного контроля. Дополнительно проводится обучение медиков, специалисты разрабатывают тест-системы.
Отечественные тест-системы для диагностики будут разработаны к середине июня
Чтобы не заболеть, Минздрав рекомендует не посещать эндемичные по оспе обезьян страны, избегать контакта с грызунами и приматами. Также следует употреблять в пищу только тщательно приготовленные продукты животного происхождения. Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание. Оно проявляется лихорадкой, интоксикацией и кожными высыпаниями. Не отличается высокой заразностью. Но при тесном длительном контакте передается от человека к человеку. Специальной вакцины от инфекции нет. Массовая вакцинация от натуральной оспы создала иммунную прослойку. Она может помочь купировать распространение инфекции.
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