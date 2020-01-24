Вероятность заражения коронавирусом через посылки из Китая очень мала

Коронавирус: В Беларуси ситуация под контролем

Новый опасный коронавирус,

, до Беларуси еще точно не добрался. Медики наготове. Есть все необходимое, чтобы выявить инфекцию прямо на границе.

Как вообще обстоят дела с подъемом вирусных заболеваний в Беларуси и что нужно делать, чтобы не заболеть, узнавала

Юлия Хмель.

О проблеме с бушующей вирусной инфекцией сейчас действительно говорят много. Начеку и белорусы, и

. Наша страна готова к коронавирусу. Об этом сегодня в очередной раз заявили в Минздраве. Профильное ведомство собрало внеплановую пресс-конференцию, где подробно ответило на все вопросы журналистов.

Вирус уже распространился за пределы Китая. Власти Поднебесной официально подтвердили: инфекция передается от человека к человеку. Поэтому китайские студенты, которые вернутся после каникул в Беларусь, будут под наблюдением медиков в течение двух недель. Если все же симптомы вируса дадут о себе знать, учащимся окажут необходимую медпомощь.

Источником такого масштабного заболевания, предполагается, стал рыбный рынок. Именно после его посещения у тех, кто все-таки подхватил инфекцию, появлялись одинаковые симптомы - повышенная температура и кашель.

Наталья Шмелева, заведующая лабораторией РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:

"Буквально на днях было установлено, что этот вирус также произошел от летучих мышей, но кто пока явился таким промежуточным звеном, в организме которого вирус адаптировался, приобрел способность заражать человека, пока еще неизвестно. Предполагается, что это также могут быть какие-то мелкие животные, рептилии. Поскольку первые случаи и основное количество заболеваний было связано с посещением рынка оптовой торговли морепродуктами".



В Беларуси в этом сезоне заболеваемость ОРИ на 46% ниже, чем в прошлом

Несмотря на мировые вирусы, наши медики сообщают: в Беларуси же заболеваемость острыми респираторными инфекциями в этом сезоне почти на 46% ниже, чем в прошлом. Такие цифры, уверяют в Минздраве, благодаря тому, что более 40% белорусов сделали прививки от гриппа.

Игорь Карпов, заведующий кафедрой Белорусского государственного медицинского университета:

"При гриппе, как и при других ОРИ, это касается и коронавирусной инфекции, какое-то время этот вирус может оставаться, как говорят, на поверхностях тогда, когда человек чихнул, кашлянул, что-то упало на стол. И вот на протяжении некоторого времени этот вирус может передаваться. В этих ситуациях рекомендуется мыть руки, и во время различных эпидемических подъемов в аэропортах устанавливают специальные дозаторы, когда человек может подойти просто-напросто помыть руки и получить вот эту дозу антисептика".

Вероятность заражения коронавирусом через посылки из Китая очень мала

Сегодня в нашей стране есть все реактивы для выявления коронавируса. Правда, обследовать будут не всех заболевших, а только тех, кто вернулся с характерными симптомами в течение последних двух недель из регионов, где зафиксирована инфекция. А вот через посылки из Китая коронавирус подхватить маловероятно, говорят медики.

