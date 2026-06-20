Вертикальная яма с нишей и оружейный залп: как нашли могилу Героя Советского Союза Федора Баталова

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В 2026 году было найдено место захоронения Героя Советского Союза Федора Баталова, чей батальон 13 июля 1941 года ворвался в Жлобин и освободил его от фашистов. Какой была история поисков, рассказал командир поискового отряда "Днепровский рубеж" Александр Лукашук в "Актуальном интервью".

Как рассказал командир поискового отряда Александр Лукашук, ключевую информацию предоставила местная жительница, которая 17 августа (в день прорыва 63-го стрелкового корпуса) рано утром выгоняла коров. "По этой дороге слышали шум мотора. Подъехала грузовая машина. Из нее вышли четверо военнослужащих. Взяли лопаты и пошли на бугорок. Выкопали яму очень интересным способом: вертикально и с нишей в сторону. После этого они вернулись к машине. Взяли какой-то сверток, она уверена, это был человек, завернутый во что-то: то ли в одеяло, то ли в какой-то плащ. Этого человека они принесли, положили туда в нишу. Вернулись к машине, и взяли винтовки. Подошли к могиле и сделали оружейный залп", - рассказал Александр Лукашук.

Александр Лукашук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e6c7162-50fd-4fde-8478-de465dc5ad13/conversions/5abbeb3b-956f-46f0-907a-07e9e4fa3276-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e6c7162-50fd-4fde-8478-de465dc5ad13/conversions/5abbeb3b-956f-46f0-907a-07e9e4fa3276-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e6c7162-50fd-4fde-8478-de465dc5ad13/conversions/5abbeb3b-956f-46f0-907a-07e9e4fa3276-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7e6c7162-50fd-4fde-8478-de465dc5ad13/conversions/5abbeb3b-956f-46f0-907a-07e9e4fa3276-xl-___webp_1920.webp 1920w

По словам поисковика, необычный способ захоронения сразу натолкнул на мысль, что похоронен человек особой значимости. "Честно говоря, сразу меня навело на мысль, что человек серьезный: либо какой-то высокопоставленный офицер, либо человек, совершивший какой-то действительно серьезный подвиг, потому что идут боевые действия, тем более это день прорыва", - отметил он.

Изначально Александр Лукашук рассматривал версию о Федоре Баталове, но отнесся к ней с осторожностью, поскольку способ захоронения напоминал мусульманский обряд. Однако после общения с внуком Баталова Василием стало ясно, что такой способ погребения был распространен среди народов Поволжья, Алтая и Западной Сибири. "Тут пазлы начали сходиться. Мы приняли решение, что надо все-таки эксгумировать это тело. Оказался Баталов", - сообщил командир отряда.