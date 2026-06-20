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Вертикальная яма с нишей и оружейный залп: как нашли могилу Героя Советского Союза Федора Баталова

Могила Неизвестного Солдата
Фото: sb.by

В 2026 году было найдено место захоронения Героя Советского Союза Федора Баталова, чей батальон 13 июля 1941 года ворвался в Жлобин и освободил его от фашистов. Какой была история поисков, рассказал командир поискового отряда "Днепровский рубеж" Александр Лукашук в "Актуальном интервью".

Как рассказал командир поискового отряда Александр Лукашук, ключевую информацию предоставила местная жительница, которая 17 августа (в день прорыва 63-го стрелкового корпуса) рано утром выгоняла коров. "По этой дороге слышали шум мотора. Подъехала грузовая машина. Из нее вышли четверо военнослужащих. Взяли лопаты и пошли на бугорок. Выкопали яму очень интересным способом: вертикально и с нишей в сторону. После этого они вернулись к машине. Взяли какой-то сверток, она уверена, это был человек, завернутый во что-то: то ли в одеяло, то ли в какой-то плащ. Этого человека они принесли, положили туда в нишу. Вернулись к машине, и взяли винтовки. Подошли к могиле и сделали оружейный залп", - рассказал Александр Лукашук.

командир поискового отряда "Днепровский рубеж" Александр Лукашук

По словам поисковика, необычный способ захоронения сразу натолкнул на мысль, что похоронен человек особой значимости. "Честно говоря, сразу меня навело на мысль, что человек серьезный: либо какой-то высокопоставленный офицер, либо человек, совершивший какой-то действительно серьезный подвиг, потому что идут боевые действия, тем более это день прорыва", - отметил он.

Изначально Александр Лукашук рассматривал версию о Федоре Баталове, но отнесся к ней с осторожностью, поскольку способ захоронения напоминал мусульманский обряд. Однако после общения с внуком Баталова Василием стало ясно, что такой способ погребения был распространен среди народов Поволжья, Алтая и Западной Сибири. "Тут пазлы начали сходиться. Мы приняли решение, что надо все-таки эксгумировать это тело. Оказался Баталов", - сообщил командир отряда.

Александр Лукашук подчеркнул, что захоронение Героя Советского Союза искали десятилетиями, и оно оказалось совсем рядом. "85 лет искали это захоронение, многие искали его. Оказалось, что он тихенько и мирно лежал здесь", - сказал поисковик.

Разделы:

ОбществоИстория

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Великая Отечественная войнаАктуальное интервью