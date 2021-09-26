3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Вертолет Ми-26 авиации МЧС вернулся в Беларусь из Турции
Белорусские спасатели-авиаторы вернулись из Турции. На аэродроме Липки авиации МЧС Беларуси совершил посадку вертолет Ми-26 с экипажем на борту. Наши спасатели помогали турецким коллегам в борьбе с лесными пожарами в горной местности. Перелет на аэродром базирования выполнялся из аэропорта Чорлу Турецкой Республики.
В Турции продолжают работу 2 экипажа авиации МЧС Беларуси на вертолетах Ми-8
В Турции еще продолжают работу 2 экипажа авиации МЧС Беларуси на вертолетах Ми-8. Учитывая, что ситуация в горах не такая напряженная, Ми-26 вернулся на родину. Заметим, что этот борт является самым грузоподъемным вертолетом в мире. Предназначен для перевозки техники и крупногабаритных грузов внутри кабины и на внешней подвеске общей массой до 20 тонн. Возможна перевозка до 82 человек на сиденьях или до 60 больных и раненых на носилках.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов