Вертолет Ми-26 авиации МЧС вернулся в Беларусь из Турции

Белорусские спасатели-авиаторы вернулись из Турции. На аэродроме Липки авиации МЧС Беларуси совершил посадку вертолет Ми-26 с экипажем на борту. Наши спасатели помогали турецким коллегам в борьбе с лесными пожарами в горной местности. Перелет на аэродром базирования выполнялся из аэропорта Чорлу Турецкой Республики.

В Турции еще продолжают работу 2 экипажа авиации МЧС Беларуси на вертолетах Ми-8. Учитывая, что ситуация в горах не такая напряженная, Ми-26 вернулся на родину. Заметим, что этот борт является самым грузоподъемным вертолетом в мире. Предназначен для перевозки техники и крупногабаритных грузов внутри кабины и на внешней подвеске общей массой до 20 тонн. Возможна перевозка до 82 человек на сиденьях или до 60 больных и раненых на носилках.