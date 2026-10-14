Верующие Беларуси отметили День матери и Покров Пресвятой Богородицы

День матери в Беларуси традиционно совпадает с православным праздником - Покровом Пресвятой Богородицы. Большой и светлый праздник вспоминает события 910 года, когда во время осады Константинополя местные жители молились о своем спасении.

Верующим явилась Богородица, которая распростерла над ними свой омофор. На наших землях праздник отмечается с ХII века. 14 октября во всех православных храмах прошли торжественные богослужения.

Протоиерей Сергий Башкиров, секретарь Борисовского епархиального управления

Протоиерей Сергий Башкиров, секретарь Борисовского епархиального управления:

"Мы с вами все прекрасно знаем и понимаем, что каждый из нас тоже находится под покровом Богородицы. Каждый человек для Богородицы родной, близкий и каждый может рассчитывать на ее защиту и материнскую заботу. Хочется поздравить всех с этим замечательным праздником, пожелать всем нам покрова Пречистой Девы Богородицы. Но, кроме того, в нашей стране это еще и День матери, поэтому, конечно же, обращаясь ко всем мамам, ко всем женщинам, хочется всех поздравить с этим праздником, пожелать всем помощи Пречистой Девы Богородицы и ее заступничества".

В Беларуси сегодня действуют десятки храмов, названных в честь праздника. Покровские церкви есть в Минске, Гродно, Витебске, Барановичах и Полоцке.