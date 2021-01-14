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Верующие простились с митрополитом Филаретом. В тысячах белых роз утопал весь Свято-Духов собор
Телеканал "Беларусь 3" транслировал богослужение в прямом эфире
Для тех, кто не смог присутствовать в храме, телеканал
транслировал богослужение в прямом эфире. И уже после панихиды о земном пути митрополита Филарета клирики продолжили заупокойную службу, в перерывах - с чтением Евангелия.
Митрополита Филарета похоронят на территории Жировичского монастыря
Вечером гроб с телом почетного Патриаршего Экзарха перевезли в Успенский Жировичский монастырь - утром там пройдет прощальная панихида. Параллельно службы проведут во всех храмах и монастырях страны. Тело умершего митрополита Филарета предадут земле за Крестовоздвиженским храмом Жировичского монастыря. Ближайшие 40 дней Белорусская православная церковь призывает верующих молиться об упокоении владыки.
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