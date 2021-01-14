Верующие простились с митрополитом Филаретом. В тысячах белых роз утопал весь Свято-Духов собор

Телеканал "Беларусь 3" транслировал богослужение в прямом эфире

Для тех, кто не смог присутствовать в храме, телеканал

транслировал богослужение в прямом эфире. И уже после панихиды о земном пути митрополита Филарета клирики продолжили заупокойную службу, в перерывах - с чтением Евангелия.

Митрополита Филарета похоронят на территории Жировичского монастыря