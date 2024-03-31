На протяжении всего дня 31 марта в костелах Беларуси проходят праздничные богослужения. Воскресение Христово традиционно семейный, теплый праздник. Он символизирует победу над смертью и спасение человечества.

Верующие в костелах продолжают освящать пасхальные блюда. В корзинах обязательно традиционная выпечка и яйца красного цвета как символ жизни. А после всей семьей собираются за большим столом.

