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Верующие в костелах продолжают освящать пасхальные блюда

На протяжении всего дня 31 марта в костелах Беларуси проходят праздничные богослужения. Воскресение Христово традиционно семейный, теплый праздник. Он символизирует победу над смертью и спасение человечества.

Верующие в костелах продолжают освящать пасхальные блюда. В корзинах обязательно традиционная выпечка и яйца красного цвета как символ жизни. А после всей семьей собираются за большим столом.

Сегодня католические верующие ждут и обращения Папы Римского. Праздничные кадры пасхального послания из Ватикана покажет телеканал "Беларусь 3". Благословение "Граду и Миру" смотрите сегодня в 16:35.

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