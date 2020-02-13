Весь мир отмечает День радио. Праздник объединяет всех работников сферы вещания

Сегодня весь мир отмечает День радио. Праздник, учрежденный по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО, объединяет всех работников сферы вещания - дикторов, ведущих, радиожурналистов, звукорежиссеров, инженеров. И это далеко не весь список людей, причастных к информационному эфиру. В этом году девиз международного праздника: "Вместе мы и есть радиоразнообразие!". Такому слогану, безусловно, соответствует и структурное подразделение Белтелерадиокомпании: Белорусское радио.



Сегодня это сразу 2 канала и 3 радиостанции. О крупнейшем медиаресурсе - в цифрах и фактах наш корреспондент Дарья Тарасова.





За 95 лет Белорусское радио сменило несколько адресов прописки

Начиналось отечественное вещание на Советской, позже была Университетская, Революционная и, наконец, Красная, 4. Сегодняшний Дом радио.Если первые эфиры длились всего 30 минут в сутки - сегодня работают в режиме 24х7. Белорусское радио имеет самую широкую трансляционную сеть. Это фактически 100-процентное покрытие территории Беларуси. Доступно радио во всем мире, в режиме реального времени, в сети интернет.

В структуре Белорусского радио 2 канала и 3 радиостанции, а в линейке245 программ

Первый национальный и

Плюс три радиостанции - "Столица", "Радиус FM" и

Последняя звучит в эфире на девяти языках. (Русский, белорусский, польский, английский, немецкий, французский, испанский, китайский, арабский).

Максим Угляница, заместитель главного директора - директор информационного и общественно-политического вещания Первого Национального канала Белорусского радио:

"Мы пытаемся объединить историю радио и день сегодняшний в одном даже каждом конкретном выпуске. Он может быть тематический, например. Вот там начиналось когда-то в 30 прямые трансляции, просили у людей в квартиру, к ним заходили где-нибудь в районе площади Свободы, ставили микрофоны и оттуда вещали на важные общественно-политические события. Мы говорим, а как сегодня. Например, трансляции 9 мая, 3 июля у нас тоже в прямом эфире идут. Сравниваем".

Более половины контента Первого канала - это информационные и аналитические программы. Продукт совместный с командой Агентства теленовостей. Культурно-познавательные проектыв структуре вещаниязанимают 25 %. Музыкальное наполнение - 20.

В фондах Дома радио аудиозаписис голосами Ленина, Танка, Коласа

Фондовая фонотека Дома радио хранит 124 тысячи аудиозаписей. Это фонограммы с голосами Ленина, Танка, Коласа и даже репортаж с полета Гагарина в космос. Есть дубли, но большая часть представлена оригиналами. На то, чтобы ознакомиться со всеми записями, понадобится 15 тысяч часов. Или один год и 8 месяцев, если слушать круглосуточно. Переводят аудиоматериалы и в цифру, для того, чтобы их услышали на радиоволнах.

Следить за радиокухней предлагают во всех социальных сетях и месенджерах

Благодаря модернизации

на платформе можно увидеть внеэфирные подкасты, расширенные версии интервью и записи программ. Следить за радиокухней предлагают во всех социальных сетях и месенджерах. На Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассниках", Instagram. Официальном Youtube аккаунте и мессенджере Viber.

Антон Васюкевич, главный директор главной дирекции Первого Национального канала Белорусского радио:

"Буквально в конце прошлого года были проведены социологические исследования и они подтверждают, что люди сохраняют свое отношение к радио как к традиционному источнику информации. Нас слушают не только в машинах, но и дома. Нас слушают в смартфонах, нас слушают на телефонах. То есть сейчас вот этот перечень и ассортимент средств, через которые можно получать радиоконтент очень широкий. Для нас очень важно присутствовать там".



В Доме радио 7 звукозаписывающих студий. Здесь работалиЭнио Морриконе и музыканты Rammstein

. С “Большой” сотрудничал обладатель премии "Оскар" Энио Морриконе, а музыканты Rammstein даже записали в этих стенах свой седьмой альбом.Вещательных студий, из которых выходят в прямой эфир, - четыре. Музыкальных - две.