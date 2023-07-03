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Весь мир поздравляет Беларусь с Днем Независимости

Для истинной любви к Родине - расстояние не преграда. Наши соотечественники по всему миру нашли возможность красочно и душевно поздравить нашу страну с самым важным праздником - Днем Независимости.

От мала до велика люди делятся радостью и теплыми эмоциями в патриотичных фото- и видеороликах с государственной символикой.

Географический размах оригинальных поздравлений поражает: от Индонезии до Франции.

Подборки поздравлений от наших далеких соотечественников и просто добрых друзей - МИД Беларуси продолжает публиковать в официальном Твиттере.

Их с каждым часом все больше.

И мы поддерживаем!

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