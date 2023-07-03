Весь мир поздравляет Беларусь с Днем Независимости

Для истинной любви к Родине - расстояние не преграда. Наши соотечественники по всему миру нашли возможность красочно и душевно поздравить нашу страну с самым важным праздником - Днем Независимости.

От мала до велика люди делятся радостью и теплыми эмоциями в патриотичных фото- и видеороликах с государственной символикой.



Географический размах оригинальных поздравлений поражает: от Индонезии до Франции.



Подборки поздравлений от наших далеких соотечественников и просто добрых друзей - МИД Беларуси продолжает публиковать в официальном Твиттере.



Их с каждым часом все больше.

