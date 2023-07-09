Весь православный мир следит за событиями у стен Свято-Успенской Киево-Печерской лавры

Двойные стандарты налицо. Если надо обвинить Беларусь - тут же найдется единство в каком-нибудь Евросовете. Зато полная амнезия наступает, когда приходят кадры из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Господа правозащитники, ау!

Весь православный мир, оцепенев, следит за событиями у стен колыбели монашества, первой обители древнерусских земель. Идет прямая атака на веру. Людей избивают прямо возле храма, вменяют выдуманные дела и насильно выселяют монахов.

Новая активная волна репрессий пронеслась на этой неделе как бы случайно, в канун встречи Зеленского с "прозападным" патриархом Константинопольским Варфоломеем - единственным, кто признал раскольническую церковь.

Не имея возможности спокойно стоять в стороне, Синод Белорусской Православной Церкви выступил с обращением, осуждая действия украинских властей и предлагая помощь братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Какую именно, и почему нам особенно небезразлична судьба святыни, узнаем у Ольги Медведь.

Духовный центр со времен Крещения Руси князем Владимиром, символ веры, сохраненный сквозь столетия. Киево-Печерская лавра с ее тысячелетней историей всегда была ориентиром для православных всего мира.

В православной церковной традиции монастыри - это своеобразные духовные университеты, маяки, которые задают тон, которые являются ориентиром для священнослужителей, мирян. Таким самым главным маяком, самым главным духовным университетом на протяжении нескольких веков была Киево-Печерская обитель для всей русской церкви. Центр Русской церкви был со временем перенесен в Москву, но, несмотря на это, Киево-Печерская обитель по-прежнему сохраняла свое большое значение. Из числа ее монахов выходили многие епископы русской православной церкви. Протодьякон Павел Бубнов, преподаватель Минских духовных академии и семинарии, кандидат богословия

Это не просто достопримечательность на территории Украины, хоть и пополняет список культурного наследия планетарного масштаба. Это Удел Богордицы (которых всего четыре в мире и один из них - Киево-Печерский), да и название лавра дается только особенно значимым исторически и духовно монастырям.

А это наши дни… Варварство и ничего святого! Флэшбэк в период большевистских гонений 1920-х, однако это год 2023-й. Вместо молитвы - крики женщин, которых силовики жестоко выдворяют с территории обители; на святой земле с автоматами и покуривая в перерывах.

Те люди, которые стоят за всеми этими событиями, они очень грамотно ведут информационную войну. И, можно сказать, занимаются социальной инженерией, потому что действительно они бьют по самым больным точкам, которые нас объединяют - белорусский, русский, украинский народ. Иерей Игорь Васько, председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви

Новые украинские власти проводят сознательную политику на ограничение, ущемление в правах УПЦ, канонической церкви, которую они обвиняют якобы в том, что это Московская церковь. Протодьякон Павел Бубнов, преподаватель Минских духовных академии и семинарии, кандидат богословия

Вот так в моменте вершители судеб в украинской власти, что забыли заповедь "Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим" отреклись от одной из крупнейших религиозных общин своей страны.





Нам препятствуют те люди, которые точно не являются сторонниками украинского государства, и точно не сторонники Украинской церкви. Максим Остапенко, и. о. гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра"

На обитель посягали часто за ее тысячелетие. И даже в современной истории Святая земля разделена на две части - так называемые Нижнюю и Верхнюю лавры. В Нижней, где находятся пещеры с мощами более 120 святых, непосредственно монастырь. Верхняя же - под властью Минкульта Украины и называется Национальным историко-культурным заповедником. Он в свою очередь, как бы сдавал в аренду насельникам помещения, а сейчас без объяснения причин расторгает контракт и выселяет монашество.

Когда сейчас говорят, что это дело украинского государства или властей города Киева, лично я, как православный священник и белорус, возражаю! Говорю, что это и мое дело, потому что мои предки, наши предки всегда шли в Киев, из Киева к нам шло просвещение. Все значимое, что есть в белорусской духовной истории, во многом связано с Киево-Печерской лаврой. Поэтому говорить, что это касается украинского государства и не касается меня, никоим образом нельзя. Я возражаю - это не так! Это святыня общая. Это святыня Украины, конечно, это святыня России, это святыня Беларуси, это святыня для многих других славянских стран. Архимандрит Афанасий (Соколов), ректор Минской духовной академии

Киево-Печерская лавра - ядро просветительской деятельности. Здесь была одна из первых архитектурных школ, монахи занимались переписью книг, позже печатью, и дарили рукотворные томики братьям разных земель. В том числе и белорусским.

Территориальное расположение Киево-Печерской лавры не дает ей прописки в конкретной стране. Адрес обители - весь православный мир, ведь так или иначе история этой святыни пересекается с духовной жизнью разных восточнославянских народов.

Так, например, мощи покровительницы и небесной заступницы земли белорусской - преподобной Евфросинии Полоцкой с 1187 года покоились в Феодосиевой пещере Киево-Печерской лавры. Туда с паломническими поездками к белорусской святой верующие приезжали больше семи столетий.

Наша связь с обителью крепче, чем может показаться на первый взгляд. К примеру, в 12-м веке князь Глеб Всеславич был покровителем и крупным вкладчиком Киево-Печерского монастыря, финансировал строительство трапезной.

В конце 14-го, в 15-м веках ее благотворителями, петитарами, т.е. влиятельными людьми, которые заботились о ее положении, были слуцкие князья Олельковичи, они были щедрыми благотворителями. Известно, что Князь Семион Олелькович около 1470 года полностью обновил Успенскую церковь Киево-Печерской лавры. Протодьякон Павел Бубнов, преподаватель Минских духовных академии и семинарии, кандидат богословия

Первый из святых епископов полоцких - святитель Мина (это начало 12 века, конец 11 века) - он из монахов Киево-Печерской лавры и оттуда был поставлен епископом в Полоцк, где и скончался. Архимандрит Афанасий (Соколов), ректор Минской духовной академии

Многие пострижники Киево-Печерской лавры становились епископами на белорусских землях и наоборот. Некоторые уходили в монастырь и позже возвращались на родину. И сегодня там покоятся их святые мощи, например, Лаврентия - епископа Туровского или Нестора Литописца, в чьей "Повести временных лет" впервые упоминается Минск. Оканчивая высшие духовные учебные заведения, священство приезжало служить на Полоцкую и Туровскую кафедры.

Сейчас же духовные школы канонической Украинской православной церкви также в зоне риска, арестовать наместника обители - Митрополита Павла или опечатать резиденцию предстоятеля УПЦ Митрополита Киевского - Онуфрия, или тайком вывозить реликвии в Европу - властям ничего не помешало, где уж там семинаристам. Одно из причастий через решетку в полной мере описывает ужас ситуации.

Верующих не пускали в лавру на воскресную службу, но прихожане не перестают молиться. Нарушение всех прав церковных и человеческих остро откликается среди местного духовенства

То, что происходит, свидетельствует о том, что власти игнорируют права крупнейшей религиозной конфессии страны, не уважают человеческие права, о которых сами и говорят. А самое страшное, что во время военных действий всласть объявляет войну своему же народу, воюет с невинными верующими. Митрополит Антоний, управляющий делами Украинской православной церкви

А митрополит Черногорский заявил, что сегодня УПЦ и ее Предстоятель - на Голгофе…





Беларусь, в которой десятилетиями мирно проживают представители разных конфессий, готова предоставить убежище братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в случае насильственного выселения монашества! Соответствующее заявление сделал синод Православной церкви нашей страны. Также собор белорусского экзархата, осуждает действия украинских властей, противоречащие законодательству и общечеловеческому нравственному закону.

Определенная оценка деятельности современных властей в Украине, которые принимают такие решения и которые политику двойных стандартов применяют к УПЦ. Такая поддержка, будем говорить, и дипломатическая, и с другой стороны, братская христианская поддержка, готовность принять монахов лавры у себя. Это тоже очень важно, потому что, вы знаете, когда в 30-е годы лавра была разогнана, многих монахов Киево-Печерской лавры приняли тоже в Беларуси. Архимандрит Афанасий (Соколов), ректор Минской духовной академии

Тем монахам, которые буду вынуждены уйти из монастырей, им есть куда поехать. Мы действительно можем их принять, им не надо где-то скитаться на чужбине, не нужно скитаться по каким-то там домам или квартирам. Они могут приехать и продолжать свою монашескую деятельность и у нас, в Беларуси. Это действительно такая рука братской помощи. Иерей Игорь Васько, председатель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви