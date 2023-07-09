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Весь православный мир следит за событиями у стен Свято-Успенской Киево-Печерской лавры
Двойные стандарты налицо. Если надо обвинить Беларусь - тут же найдется единство в каком-нибудь Евросовете. Зато полная амнезия наступает, когда приходят кадры из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Господа правозащитники, ау!
Весь православный мир, оцепенев, следит за событиями у стен колыбели монашества, первой обители древнерусских земель. Идет прямая атака на веру. Людей избивают прямо возле храма, вменяют выдуманные дела и насильно выселяют монахов.
Новая активная волна репрессий пронеслась на этой неделе как бы случайно, в канун встречи Зеленского с "прозападным" патриархом Константинопольским Варфоломеем - единственным, кто признал раскольническую церковь.
Не имея возможности спокойно стоять в стороне, Синод Белорусской Православной Церкви выступил с обращением, осуждая действия украинских властей и предлагая помощь братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Какую именно, и почему нам особенно небезразлична судьба святыни, узнаем у Ольги Медведь.
Духовный центр со времен Крещения Руси князем Владимиром, символ веры, сохраненный сквозь столетия. Киево-Печерская лавра с ее тысячелетней историей всегда была ориентиром для православных всего мира.
В православной церковной традиции монастыри - это своеобразные духовные университеты, маяки, которые задают тон, которые являются ориентиром для священнослужителей, мирян. Таким самым главным маяком, самым главным духовным университетом на протяжении нескольких веков была Киево-Печерская обитель для всей русской церкви. Центр Русской церкви был со временем перенесен в Москву, но, несмотря на это, Киево-Печерская обитель по-прежнему сохраняла свое большое значение. Из числа ее монахов выходили многие епископы русской православной церкви.
Это не просто достопримечательность на территории Украины, хоть и пополняет список культурного наследия планетарного масштаба. Это Удел Богордицы (которых всего четыре в мире и один из них - Киево-Печерский), да и название лавра дается только особенно значимым исторически и духовно монастырям.
А это наши дни… Варварство и ничего святого! Флэшбэк в период большевистских гонений 1920-х, однако это год 2023-й. Вместо молитвы - крики женщин, которых силовики жестоко выдворяют с территории обители; на святой земле с автоматами и покуривая в перерывах.
Те люди, которые стоят за всеми этими событиями, они очень грамотно ведут информационную войну. И, можно сказать, занимаются социальной инженерией, потому что действительно они бьют по самым больным точкам, которые нас объединяют - белорусский, русский, украинский народ.
Новые украинские власти проводят сознательную политику на ограничение, ущемление в правах УПЦ, канонической церкви, которую они обвиняют якобы в том, что это Московская церковь.
Вот так в моменте вершители судеб в украинской власти, что забыли заповедь "Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим" отреклись от одной из крупнейших религиозных общин своей страны.
Нам препятствуют те люди, которые точно не являются сторонниками украинского государства, и точно не сторонники Украинской церкви.
На обитель посягали часто за ее тысячелетие. И даже в современной истории Святая земля разделена на две части - так называемые Нижнюю и Верхнюю лавры. В Нижней, где находятся пещеры с мощами более 120 святых, непосредственно монастырь. Верхняя же - под властью Минкульта Украины и называется Национальным историко-культурным заповедником. Он в свою очередь, как бы сдавал в аренду насельникам помещения, а сейчас без объяснения причин расторгает контракт и выселяет монашество.
Когда сейчас говорят, что это дело украинского государства или властей города Киева, лично я, как православный священник и белорус, возражаю! Говорю, что это и мое дело, потому что мои предки, наши предки всегда шли в Киев, из Киева к нам шло просвещение. Все значимое, что есть в белорусской духовной истории, во многом связано с Киево-Печерской лаврой. Поэтому говорить, что это касается украинского государства и не касается меня, никоим образом нельзя. Я возражаю - это не так! Это святыня общая. Это святыня Украины, конечно, это святыня России, это святыня Беларуси, это святыня для многих других славянских стран.
Киево-Печерская лавра - ядро просветительской деятельности. Здесь была одна из первых архитектурных школ, монахи занимались переписью книг, позже печатью, и дарили рукотворные томики братьям разных земель. В том числе и белорусским.
Территориальное расположение Киево-Печерской лавры не дает ей прописки в конкретной стране. Адрес обители - весь православный мир, ведь так или иначе история этой святыни пересекается с духовной жизнью разных восточнославянских народов.
Так, например, мощи покровительницы и небесной заступницы земли белорусской - преподобной Евфросинии Полоцкой с 1187 года покоились в Феодосиевой пещере Киево-Печерской лавры. Туда с паломническими поездками к белорусской святой верующие приезжали больше семи столетий.
Наша связь с обителью крепче, чем может показаться на первый взгляд. К примеру, в 12-м веке князь Глеб Всеславич был покровителем и крупным вкладчиком Киево-Печерского монастыря, финансировал строительство трапезной.
В конце 14-го, в 15-м веках ее благотворителями, петитарами, т.е. влиятельными людьми, которые заботились о ее положении, были слуцкие князья Олельковичи, они были щедрыми благотворителями. Известно, что Князь Семион Олелькович около 1470 года полностью обновил Успенскую церковь Киево-Печерской лавры.
Первый из святых епископов полоцких - святитель Мина (это начало 12 века, конец 11 века) - он из монахов Киево-Печерской лавры и оттуда был поставлен епископом в Полоцк, где и скончался.
Многие пострижники Киево-Печерской лавры становились епископами на белорусских землях и наоборот. Некоторые уходили в монастырь и позже возвращались на родину. И сегодня там покоятся их святые мощи, например, Лаврентия - епископа Туровского или Нестора Литописца, в чьей "Повести временных лет" впервые упоминается Минск. Оканчивая высшие духовные учебные заведения, священство приезжало служить на Полоцкую и Туровскую кафедры.
Сейчас же духовные школы канонической Украинской православной церкви также в зоне риска, арестовать наместника обители - Митрополита Павла или опечатать резиденцию предстоятеля УПЦ Митрополита Киевского - Онуфрия, или тайком вывозить реликвии в Европу - властям ничего не помешало, где уж там семинаристам. Одно из причастий через решетку в полной мере описывает ужас ситуации.
Верующих не пускали в лавру на воскресную службу, но прихожане не перестают молиться. Нарушение всех прав церковных и человеческих остро откликается среди местного духовенства
То, что происходит, свидетельствует о том, что власти игнорируют права крупнейшей религиозной конфессии страны, не уважают человеческие права, о которых сами и говорят. А самое страшное, что во время военных действий всласть объявляет войну своему же народу, воюет с невинными верующими.
А митрополит Черногорский заявил, что сегодня УПЦ и ее Предстоятель - на Голгофе…
Беларусь, в которой десятилетиями мирно проживают представители разных конфессий, готова предоставить убежище братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в случае насильственного выселения монашества! Соответствующее заявление сделал синод Православной церкви нашей страны. Также собор белорусского экзархата, осуждает действия украинских властей, противоречащие законодательству и общечеловеческому нравственному закону.
Определенная оценка деятельности современных властей в Украине, которые принимают такие решения и которые политику двойных стандартов применяют к УПЦ. Такая поддержка, будем говорить, и дипломатическая, и с другой стороны, братская христианская поддержка, готовность принять монахов лавры у себя. Это тоже очень важно, потому что, вы знаете, когда в 30-е годы лавра была разогнана, многих монахов Киево-Печерской лавры приняли тоже в Беларуси.
Тем монахам, которые буду вынуждены уйти из монастырей, им есть куда поехать. Мы действительно можем их принять, им не надо где-то скитаться на чужбине, не нужно скитаться по каким-то там домам или квартирам. Они могут приехать и продолжать свою монашескую деятельность и у нас, в Беларуси. Это действительно такая рука братской помощи.
Пока же монашествующие и прихожане отстаивают православие на украинских землях, пытаются не допустить фатального духовного раскола и молитвой противостоят силе и оружию. В случае трагического исхода, братии есть куда отправиться, а тысячелетняя история Киево-Печерской лавры подтверждает, что, несмотря на разные перипетии, святыня возвращает каноническую церковь.
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