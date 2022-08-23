Веселый интерактив - Красный Крест подарил праздник детям украинских беженцев в лагере "Липки"

С февраля к нам в область уже приехали 277 украинских граждан. И если говорить о статистике, среди них 64 ребенка. У детей должен быть отдых, и дети должны также интегрироваться в нашу действительность, поэтому мы решили приобрести путевки в августе.

Галина Желанова, председатель Витебской областной организации Белорусского общества Красного Креста