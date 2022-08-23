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Веселый интерактив - Красный Крест подарил праздник детям украинских беженцев в лагере "Липки"
Праздник детям украинских беженцев. Веселый интерактив под занавес смены провели в детском оздоровительном лагере "Липки". В программе - игровые площадки, увлекательные квесты и клоуны. Юным зрителям организаторы рассказали, как оказывать первую помощь и чем занимается Красный Крест.
С февраля к нам в область уже приехали 277 украинских граждан. И если говорить о статистике, среди них 64 ребенка. У детей должен быть отдых, и дети должны также интегрироваться в нашу действительность, поэтому мы решили приобрести путевки в августе.
В оздоровительном лагере отдыхают более 120 детей, шесть из них - из семей украинских беженцев, которые сейчас проживают на территории Витебской области. Красный Крест ведет сбор данных и анкетирование граждан Украины, которые обратились за помощью.
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