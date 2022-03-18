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Весенне-зимний погодный тандем ожидается в Беларуси в предстоящие выходные

В субботу, 19 марта, ночью до минус 9 градусов, местами гололедица. Днем до 12 тепла. В воскресенье температурный фон начнет повышаться.

В начале следующей недели ожидается потепление и по-прежнему без осадков.

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