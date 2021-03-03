Весеннее пробуждение в Минском зоопарке

Из зимней спячки вышли барсуки и медведица Нюра. Если морозный зимний сезон не испугал, например, верблюдов и представителей семейства кошачьих, то в начале марта стали более активными косули, европейские муфлоны, еноты и лисицы. Кстати, в этом году коллекция зоопарка успела пополниться и несколькими новыми обитателями - зимой родились три ягненка. Готовятся к сезону гнездования и птицы.



Минский зоопарк теперь работает по весеннему графику - на час дольше. Совершить экскурсию в мир животных и птиц можно ежедневно с 10:00 и до 19:00.



