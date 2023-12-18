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Весенние мотивы в декабре: когда снова ждать снежную кутерьму

После морозной свежести в Беларуси установилась сырая и теплая для зимы погода. Во вторник в течение суток по стране ожидается плюсовая температура - от двух до восьми градусов. На дорогах местами гололед, по утрам - слабый туман. Также в прогнозах - дождь и мокрый снег разной интенсивности. Во второй половине недели станет чуть прохладнее, но по-прежнему без отрицательных температур в дневные и ночные часы.

Такая погода с оттепельным характером выше климатической нормы для середины декабря. В ближайшее время не стоит ждать снежной кутерьмы.

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