Весенние мотивы в декабре: когда снова ждать снежную кутерьму

После морозной свежести в Беларуси установилась сырая и теплая для зимы погода. Во вторник в течение суток по стране ожидается плюсовая температура - от двух до восьми градусов. На дорогах местами гололед, по утрам - слабый туман. Также в прогнозах - дождь и мокрый снег разной интенсивности. Во второй половине недели станет чуть прохладнее, но по-прежнему без отрицательных температур в дневные и ночные часы.