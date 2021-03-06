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Автопробег "За единую Беларусь!" в честь праздника проложил маршрут по улицам столицы в форме восьмерки

Предпраздничная атмосфера царит в Минске в эти выходные. Способствует тому и погода. Более сотни неравнодушных к судьбе своей страны граждан сегодня приняли участие в первом весеннем автопробеге "За единую Беларусь!". За последние месяцы единомышленники успели объехать всю Беларусь, а сегодняшний выезд посвятили Международному женскому дню. Для представительниц прекрасного пола организаторы подготовили приятный сюрприз - все получили букеты цветов.

Сам маршрут автопробега был составлен в форме восьмерки в честь праздника

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От аквапарка "Лебяжий" колонна проследовала через проспект Победителей, улицу Ленина, Партизанский проспект, выехала на МКАД, далее - проспект Дзержинского, Независимости и, снова вернувшись на кольцевую, автолюбители отправились обратно на парковку "Лебяжьего". Как отмечают участники, ситуация в стране начинает стабилизироваться, и сейчас к автопробегам "За единую Беларусь!" присоединяются и те, кто еще вчера был на другой стороне. Приезжают семьями даже из других городов, а некоторые берут с собой и домашних питомцев.

Автопробеги в поддержку мира и процветания Беларуси стартовали в августе прошлого года

и уже традиционно проходят каждую субботу. А в теплую погоду, нет сомнений, что число участников будет только увеличиваться.

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