Весенний бум в питомниках под Минском

Весеннее озеленение городских улиц. До того как тысячи деревьев и кустов попадают на улицы Минска, их старательно выращивают в питомнике. Специалисты занимаются размножением как привычных видов (липы, ясеня, клена, ели), так и экзотических. Например, здесь можно найти десятки вариантов можжевельника, среди них золотистый, голубой, чешуйчатый, шаровидный. Всего в питомнике более 300 видов растений.

Все деревья и кустарники, которые переселяются на городские клумбы, полностью адаптированы к белорусскому климату, поэтому приживаемость практически стопроцентная.