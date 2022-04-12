Весенний бум в питомниках под Минском

Весеннее озеленение городских улиц. До того как тысячи деревьев и кустов попадают на улицы Минска, их старательно выращивают в питомнике. Специалисты занимаются размножением как привычных видов (липы, ясеня, клена, ели), так и экзотических. Например, здесь можно найти десятки вариантов можжевельника, среди них золотистый, голубой, чешуйчатый, шаровидный. Всего в питомнике более 300 видов растений.