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Весенний этап чемпионата по эндуро Four seasons прошел на "белорусских Мальдивах"
Местом яркого и адреналинового состязания на выходных стали отработанные меловые карьеры в Волковысском районе. Здесь прошел весенний стартовый этап очередного чемпионата по эндуро Four seasons. Эндуро - это что-то вроде гонок на мотоциклах по бездорожью и преодоление препятствий как естественных (в виде камней, поваленных деревьев), так и специально сооруженных конструкций из покрышек и бревен.
Соревнования на "белорусских Мальдивах", а именно так называют эти карьеры, поразили упорством спортсменов, креативностью организаторов и красотой ландшафта. Теперь у этого региона точно прибавится количество туристов. И это еще одно доказательство: спорт работает на имидж страны. А как иначе? Как вынести, выдержать, вытерпеть и обязательно доехать до финиша - атмосферный сюжет смотрите в видео.
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