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Весенний паводок в Гомеле
Последствия весеннего паводка ощутили жители всех регионов страны. Затопленные подворья, дома и дороги. На отдельных участках рек уровень воды уже превысил критическую отметку.
На Соже в Гомеле он составляет около пяти с половиной метров. Николай Скинтиян продолжит.
Якубовка - это территория Новобелицкого района Гомеля. Населенный пункт находится слишком близко к реке. Как результат - большая часть подворий под уже водой.
Затоплена сегодня и часть центральной улицы. По дороге можно только плыть. Поэтому лодка МЧС здесь дежурит с утра и до вечера. Таким образом спасатели организовали переправу.
Если поступило сообщение об угрозе наводнения и эвакуации, незамедлительно выходите из опасной зоны в более безопасный район или на возвышенность. Перед уходом из дома выключите электричество, газ, заприте все плавучие предметы в подсобные помещения. Возьмите с собой документы, ценности, двухсуточный запас еды. Если дом затапливает до прибытия помощи, находитесь на верхних этажах либо крышах зданий.
Рост уровня воды интенсивный. По прогнозам метеорологов, в течение ближайших дней он продолжится. Поэтому ситуация на контроле у спасателей.
Пока эвакуация местных жителей не проводится.
Дети - один учится в колледже, другой в школе, тот, который в школе, сейчас пока дома. Тяжело передвигаться, у него вторая смена. Я еще хожу пока, не знаю, пройду завтра или нет. Будем к спасателям обращаться, чтобы приезжали, подвозили.Мы готовились к этому наводнению. Нормально, все получается. Лодку взяли, продукты заранее закупили.
За последние сутки в Гомельском регионе затопило более 60 домов и свыше 400 дворов. Под водой оказалось около 30 участков дорог.
Мониторинг гидрологической ситуации проводится постоянно. Сотрудники МЧС готовы к любому варианту развития событий.
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