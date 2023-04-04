Весенний паводок в Гомеле

Дети - один учится в колледже, другой в школе, тот, который в школе, сейчас пока дома. Тяжело передвигаться, у него вторая смена. Я еще хожу пока, не знаю, пройду завтра или нет. Будем к спасателям обращаться, чтобы приезжали, подвозили.

Мы готовились к этому наводнению. Нормально, все получается. Лодку взяли, продукты заранее закупили.