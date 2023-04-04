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Весенний паводок в Гомеле

Последствия весеннего паводка ощутили жители всех регионов страны. Затопленные подворья, дома и дороги. На отдельных участках рек уровень воды уже превысил критическую отметку.

На Соже в Гомеле он составляет около пяти с половиной метров. Николай Скинтиян продолжит.

Якубовка - это территория Новобелицкого района Гомеля. Населенный пункт находится слишком близко к реке. Как результат - большая часть подворий под уже водой.

Затоплена сегодня и часть центральной улицы. По дороге можно только плыть. Поэтому лодка МЧС здесь дежурит с утра и до вечера. Таким образом спасатели организовали переправу.

Если поступило сообщение об угрозе наводнения и эвакуации, незамедлительно выходите из опасной зоны в более безопасный район или на возвышенность. Перед уходом из дома выключите электричество, газ, заприте все плавучие предметы в подсобные помещения. Возьмите с собой документы, ценности, двухсуточный запас еды. Если дом затапливает до прибытия помощи, находитесь на верхних этажах либо крышах зданий.
Егор Пасканный, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Беларуси

Рост уровня воды интенсивный. По прогнозам метеорологов, в течение ближайших дней он продолжится. Поэтому ситуация на контроле у спасателей.

Пока эвакуация местных жителей не проводится.

Дети - один учится в колледже, другой в школе, тот, который в школе, сейчас пока дома. Тяжело передвигаться, у него вторая смена. Я еще хожу пока, не знаю, пройду завтра или нет. Будем к спасателям обращаться, чтобы приезжали, подвозили.Мы готовились к этому наводнению. Нормально, все получается. Лодку взяли, продукты заранее закупили.
Егор Пасканный, официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Беларуси

За последние сутки в Гомельском регионе затопило более 60 домов и свыше 400 дворов. Под водой оказалось около 30 участков дорог.

Мониторинг гидрологической ситуации проводится постоянно. Сотрудники МЧС готовы к любому варианту развития событий.

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