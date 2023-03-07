Весенний праздник в Белтелерадиокомпании: рота почетного караула, цветы и хиты от финалистов "Фактор.by"

Георгий Евчар, помощник Председателя Белтелерадиокомпании: Наши женщины-журналистки - это сильные, уверенные в себе, которые способны добывать правдивую информацию. И мы, мужчины, удивляемся, когда они из таких мест привозят такой эксклюзив. Но сегодня, в этот чудный день, хочется пожелать, чтобы они не были такими сильными, уверенными в себе - пусть они будут слабыми и улыбаются.