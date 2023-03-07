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Весенний праздник в Белтелерадиокомпании: рота почетного караула, цветы и хиты от финалистов "Фактор.by"
Весенний праздник сегодня в Белтелерадиокомпании. В канун 8 Марта наших прекрасных дам встречала рота почетного караула Университета гражданской защиты МЧС. Под звуки нашего симфонического оркестра - букет тюльпанов каждой!
И, как показал день, утром был только разогрев. Несмотря на плотный график, наши парни подготовили для девушек представление. Это и жаркие танцы, фотозоны и исполнение известных хитов от финалистов музыкального шоу "Фактор.by".
Вероника Бута, специальный корреспондент Агентства теленовостей: Такой масштабный сюрприз впервые. Еще раз убеждаюсь, что наши ребята Белтелерадиокомпании - самые лучшие, самые классные. Скажу по секрету: они нас балуют каждый день, не только в праздник.
Юлия Перцова, ведущая Агентства теленовостей: Прекрасно, когда мужчины так стараются. Для своих коллег устроили такой грандиозный праздник! И в наш праздник все-таки хочется сказать самые лучшие слова нашим мужчинам, потому что их внимание, забота и поддержка помогает нам идти дальше и улыбаться.
Алеся Высоцкая, политический обозреватель Агентства теленовостей: Этот день для нас - возможность почувствовать себя нежными и нужными.
Анна Эйсмонт, ведущая Агентства теленовостей: Как много у нас прекрасных женщин работает! Это здорово! Это тоже сила и тыл Белтелерадиокомпании.
Корреспонденты, ведущие, специалисты Белтелерадиокомпании - не только хрупкие и нежные дамы, но и к тому же очень смелые. Это те, кто всегда в информационной "боевой" готовности: отстаивать интересы страны и защищать рубежи - профессия журналиста ведь не имеет пола.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: Не боятся наши женщины ничего. Бывали уже в горячих точках, и сейчас некоторые недалеко от Беларуси находятся из наших журналистов. Мы их еще сдерживаем. Не каждый мужчина скажет: "Отправьте меня в зону боевых действий, дайте бронежилет и каску, я хочу снять репортаж".
Георгий Евчар, помощник Председателя Белтелерадиокомпании: Наши женщины-журналистки - это сильные, уверенные в себе, которые способны добывать правдивую информацию. И мы, мужчины, удивляемся, когда они из таких мест привозят такой эксклюзив. Но сегодня, в этот чудный день, хочется пожелать, чтобы они не были такими сильными, уверенными в себе - пусть они будут слабыми и улыбаются.
Владимир Арутюнян, финалист шоу "Фактор.by": Нашим любимым дамам хочется пожелать счастья, здоровья, любви, процветания и всех благ.
Талантливые, искренние и нежные: в преддверии праздника все женщины страны получают поздравления, подарки, а главное - море улыбок.
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