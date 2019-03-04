Весенний разлив в Беларуси в этом году может создать проблемы

13 районов Гомельской, Минской, Могилевской и Витебской областей могут попасть в зону паводков. Особое внимание традиционно к Полесскому региону. Там на контроле сразу несколько проблемных рек. Ситуацию мониторят синоптики и сотрудники МЧС. Сформировано порядка 20 сводных отрядов по спасению. Пока ситуация спокойная. Но вот талые воды из России могут серьезно повлиять на уровень воды в белорусских реках. По прогнозам, ожидать этого можно не раньше первой декады апреля. По последним данным сейчас "плюсуют" такие реки, как как Сож (плюс 4 сантиметра), Днепр у города Лоева (плюс 1 сантиметр). Максимальный рост уровня воды за последние сутки зафиксирован в Ипути (плюс 13 сантиметров).