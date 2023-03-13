Весенний сезон охоты на пернатую дичь начался в Беларуси

Весенний сезон охоты на пернатую дичь стартовал в Беларуси, пишет БелТА.

Согласно правилам охоты, весенний сезон продлится по 14 мая, но общая продолжительность весеннего сезона охоты не может превышать 28 дней.

Конкретные сроки определяются каждым пользователем охотничьих угодий самостоятельно в зависимости от складывающихся природно-климатических условий (начало весеннего пролета, наличие объектов охоты в охотничьих угодьях и т.п.) путем издания локального нормативного правового акта до начала сезона охоты.

В Госинспекции напомнили, что ружейная охота на ненормируемые виды охотничьих животных разрешена в субботу, воскресенье, государственные праздники, праздничные дни, объявленные Президентом нерабочими, и отдельные рабочие дни в случае их переноса Советом Министров на выходные дни. Кроме того, охотхозяйства могут устанавливать на сезон охоты дополнительные дни недели, разрешенные для охоты (не более двух).

Традиционно в процессе весенней охоты охотникам разрешено добывать мигрирующих гусей (белолобого, гуменника, серого, канадскую казарку любого пола), самцов уток (кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети хохлатой, чирка-трескунка, чирка-свистунка, серой), самцов вальдшнепа на тяге. Попутно при охоте на гусей и селезней разрешена добыча баклана, голубя сизого, цапель серой и белой большой. Кроме того, при любом законном нахождении в охотничьих угодьях в целях охоты охотникам разрешается также добыча волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки, вороны серой, сороки с использованием способов и орудий охоты, разрешенных для охоты на охотничьих животных, указанных в охотничьей путевке.

В инспекции отметили, что с 20 марта по 10 мая с 3 до 9 часов разрешена охота на самцов глухаря и тетерева на токах, по 31 марта продлится охота (ружейная и безружейная) на бобра и выдру, круглогодично разрешена охота на кабана, волка, шакала, лисицу, енотовидную собаку.

Охота на гусей допускается в светлое время суток, кроме периода с 12 до 18 часов. Разрешено охотиться из засады только из скрадка (либо с использованием маскировочного халата) обязательно с подманиванием (с помощью манка и подсадного гуся, профилей или чучел гуся).

Охота на селезней разрешена в светлое время суток, кроме периода с 12 до 18 часов. Разрешено охотиться из засады только из скрадка (либо с использованием маскировочного халата) и только с подманиванием (с помощью подсадной утки либо чучел уток и манка). Использование только манка без чучела или только чучела без манка не допускается. В ходе проведения охоты разрешается добывать только подлетевших или подсевших (севших на воду) к подсадной утке или чучелу селезней.

Охота на вальдшнепа допускается в период с 18 до 22 часов из засады (на тяге).

В качестве орудий охоты разрешается использовать гладкоствольное охотничье оружие, заряженное патронами, снаряженными дробью. Для розыска и подачи добытой дичи допускается использование охотничьих собак - терьеров, такс, легавых, спаниелей, ретриверов, водных собак.

В период запрета на использование гражданами маломерных судов в рыболовных угодьях в весенний сезон охоты охотникам разрешается использовать маломерные суда без двигателей для установки и (или) снятия подсадных уток, чучел, профилей и подъема добытой дичи.