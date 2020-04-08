3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Весенняя обрезка голубики для высокого урожая
В прошлом сезоне "Дача" вдоволь наелась голубики в хозяйстве “Доктор Шарец”. В деревню Стрелово Барановичского района заглянули мы и весной.
Юрий Шарец - врач-генетик, его жена Нина Андреева - художница. Сейчас они - фермеры в хозяйстве “Доктор Шарец” в деревне Стрелово Барановичского района. Юрий и Нина - приверженцы органического земледелия.
Весенние хлопоты с голубикой - это в первую очередь обрезка
Очень загущенный куст, который требует обязательной обрезки для того, чтобы для него был солнечный луч. Старые ветки убрать, чтобыони не мешали развиваться кусту. Начинаем с тех веток, которые лежат вбок. Например, ветка вроде бы и неплохая, но совсем лежит, убираем ее полностью. Сначала делаем так с большими ветками, потом переходим на маленькие. Обязательно убираем все, что за это время успело испортиться, перерасти, сгнить. Это все мешает растению развиваться в будущем.
Вторая важная весенняя работа с голубикой - это мульчирование
Юрий использует древесную стружку. Есть ли альтернатива?На песчаной почве понравилось использовать солому, всегда и везде нужна кора. Если есть хвойный опад в парке, елки. Вот я видел одного юношу, который все зимние елки, которые после Нового года собирают на свалке, превращал в мульчу. Молодец, нашел хороший выход из положения. Можно, конечно, еще использовать щепу - это самое дорогое и самое трудное.
Ждать ли урожаяот жимолости
С жимолостью не все так просто. Дачники задаются вопросом: а будет ли вообще урожай после такой бесснежно-теплой еврозимы?
Жимолость - это ранняя культура, северная культура, очень дружная культура. У нее как только начинается теплая погода, сразу появляется рост. И для людей более средних или южных широт это трудная и, я бы сказал, почти нереальная культура, потому что возвратные заморозки могут все ваши мечты разрушить.
Жимолость богата витамином С (не меньше, чем лимон) и магнием, который помогает бороться со стрессами.
Жимолость можно мульчировать сеном, соломой (но разрыхленной, не густой), скошенной травой, опавшими листьями и выполотыми сорняками.И солнце в это время года, и заморозки, которые появятся, не смогут повредить растению, а самое главное - чтобы она потом не запрела.
Охапкой, не самой перепревшей, а более-менее свежей соломы прикрывается куст таким образом, чтобы он и дышал, и в то же время былчастичнозащищен от палящего солнца и ветра днем, а ночью - от возможных заморозков. И тогда урожай может сохраниться.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов