Весенняя обрезка голубики для высокого урожая

В прошлом сезоне "Дача" вдоволь наелась голубики в хозяйстве “Доктор Шарец”. В деревню Стрелово Барановичского района заглянули мы и весной.

Юрий Шарец - врач-генетик, его жена Нина Андреева - художница. Сейчас они - фермеры в хозяйстве “Доктор Шарец” в деревне Стрелово Барановичского района. Юрий и Нина - приверженцы органического земледелия.

Весенние хлопоты с голубикой - это в первую очередь обрезка

Очень загущенный куст, который требует обязательной обрезки для того, чтобы для него был солнечный луч. Старые ветки убрать, чтобыони не мешали развиваться кусту. Начинаем с тех веток, которые лежат вбок. Например, ветка вроде бы и неплохая, но совсем лежит, убираем ее полностью. Сначала делаем так с большими ветками, потом переходим на маленькие. Обязательно убираем все, что за это время успело испортиться, перерасти, сгнить. Это все мешает растению развиваться в будущем.

Вторая важная весенняя работа с голубикой - это мульчирование

Юрий использует древесную стружку. Есть ли альтернатива?На песчаной почве понравилось использовать солому, всегда и везде нужна кора. Если есть хвойный опад в парке, елки. Вот я видел одного юношу, который все зимние елки, которые после Нового года собирают на свалке, превращал в мульчу. Молодец, нашел хороший выход из положения. Можно, конечно, еще использовать щепу - это самое дорогое и самое трудное.

Ждать ли урожаяот жимолости

С жимолостью не все так просто. Дачники задаются вопросом: а будет ли вообще урожай после такой бесснежно-теплой еврозимы?

Жимолость - это ранняя культура, северная культура, очень дружная культура. У нее как только начинается теплая погода, сразу появляется рост. И для людей более средних или южных широт это трудная и, я бы сказал, почти нереальная культура, потому что возвратные заморозки могут все ваши мечты разрушить.

Жимолость богата витамином С (не меньше, чем лимон) и магнием, который помогает бороться со стрессами.

Жимолость можно мульчировать сеном, соломой (но разрыхленной, не густой), скошенной травой, опавшими листьями и выполотыми сорняками.И солнце в это время года, и заморозки, которые появятся, не смогут повредить растению, а самое главное - чтобы она потом не запрела.