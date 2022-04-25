"Весенняя палитра" - выставка в галерее "Университет культуры"

Дипломные работы студентов и произведения преподавателей кафедры декоративно-прикладного искусства - в экспозиции под названием "Весенняя палитра". Проект Белорусского университета культуры и искусств традиционный. Цель - ежегодный обзор достижений и творческих успехов учащейся молодежи и профессорско-преподавательского состава. Гобелен и керамика, соломоплетение и резьба по дереву, роспись по ткани, живопись, образцы художественной реставрации - в творческой коллекции разнообразные жанры и техники, авторские стили и тематические воплощения.