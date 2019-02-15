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Весенняя погода порадует белорусов в предстоящие выходные

Днем будет до плюс 7, а по югу и до 10 тепла. Ночью и утром местами гололед и туман. По словам синоптиков, такой температурный фон характерен для конца марта.

В начале следующей недели сохранится весенний характер погоды днем, а ночью немного усилятся морозы.

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