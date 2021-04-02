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Весенняя сессия парламента. Прямое включение

Весенняя сессия белорусского парламента открывается сегодня. Депутаты Палаты представителей определят дату парламентских слушаний на тему территориальной целостности и народного единства Беларуси, а также рассмотрят ряд новаций в законопроекты. Что в портфеле парламентариев, спросим у Светланы Лукьянюк (видео).

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