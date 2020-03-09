Вещи на кухне, которыми мы пользуемся неправильно

Далеко не всегда привычные нам вещи используются именно так, как учили родители. Особенно это касается кухонных принадлежностей. Сегодня я раскрою вам некоторые секреты таких вещей!



Чеснок является универсальной приправой, которая великолепно сочетается со многими продуктами. Однако чистить его - сплошное наказание. Избавиться от этого мучения можно при помощи обычного пресса для чеснока. Оказывается, это приспособление используется не только для того, чтобы измельчать чеснок, но и чтобы устранять шелуху. Все, что вам нужно, - срезать жесткий кончик и отправить зубчик в пресс. Мякоть сама пройдет через ситечко, а оболочка останется внутри.



Для чего вы используете отверстие в ручке сковороды? Самое распространенное мнение - для того чтобы можно было подвесить посуду на крючок. Однако первоначальная задумка состояла в том, чтобы вставлять в отверстие ложку или лопатку, которые используются для помешивания ингредиентов блюда. Так вы прекрасно можете обойтись без специального блюдца для грязных приборов и оставить стол чистым.



Отверстие в разделочной доске тоже намного функциональнее, чем может показаться на первый взгляд. Если отверстие достаточно большого размера и сама доска плоская, без выступов, его можно применить для того, чтобы аккуратно пересыпать нарезанные продукты в тарелку. Так они точно попадут в подготовленную емкость, и вам не придется собирать кусочки по всей кухне. Обратите внимание, что подобные отверстия есть лишь в пластиковых и деревянных досках, так как они предназначены для измельчения овощей и фруктов. А вот в стеклянных экземплярах вы их не найдете, такие доски применяют лишь для нарезки мяса.



Это был последний совет, используйте их на кухне, и пусть домашние хлопоты будут в радость!



