Вещи первой необходимости собрали и участники автопробега "За единую Беларусь" - колонна движется по Витебской области

Участники автопробега в Витебской области не остались равнодушными к ситуации с беженцами - собрали теплые вещи, одеяла, средства гигиены, консервы, домашние закатки, печенье. Все это людям передадут в ближайшее время. Первой точкой в маршруте автоколонны стал "Нафтан".

Патриотический автопробег на севере страны

Для участников организовали экскурсию. У памятника воинам-освободителям деревни Троицкое - сейчас это территория завода - состоялась минута молчания, люди возложили цветы. За героизм при освобождении населенного пункта от фашистских захватчиков четыре защитника были удостоены звания Героя Советского Союза.