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Весна откладывается, в Беларусь идет похолодание

В Беларуси - сегодня настоящая весна, но уже с завтрашнего дня в страну вернется более холодный воздух. Ночью местами пройдут небольшие осадки: дождь, мокрый снег, а Юго-Запад ждет и дождливый день.

Ночью и утром в отдельных районах - слабый гололед. Температура воздуха ночью - от минус 3 до плюс 3, днем - до 8 тепла.

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